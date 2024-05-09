會晤陳建仁 卓榮泰：拚繼續打詐、加速0403地震災後復原

520新內閣即將交接，行政院團隊也更新易主，準行政院長卓榮泰今拜會行政院長陳建仁時說，執政是條不可停止的路，國家進步亦是如此，未來新內閣團隊將在現有基礎上往前走，提出讓人民安心的政策，得到人民信賴、促進國家團結，雖然會很辛苦，但會用力維持，他要用行動讓人民感覺到，在民主投票中選擇讓民進黨繼續執政是明智的。

卓榮泰、鄭麗君今赴行政院拜會，當時陳建仁因公出外出，改由副院長鄭文燦迎接，陳建仁則在卓榮泰扺達後匆匆趕回行政院，並於下午率鄭文燦、秘書長李孟諺及發言人林子倫，於行政院玉山廳會晤卓榮泰、鄭麗君及準發言人陳世凱。

卓榮泰致詞指出，陳建仁去年1月31日上任，到今年5月20日卸任，共475天，是個漫長但有成就的一段時間，為國家和人民做出很大貢獻，他深感尊敬，希望新的行政團隊未來隨時要和陳、鄭兩人互動請教。

卓榮泰提及，今日行政院會通過詐欺危害防治犯罪條例草案（打詐專法），賦予關鍵產業平台防詐責任、增加罰則，對人民來說就是安心且需要的措施；0403地震發生後，精準且有效率的提出必要協助，通過震災復原復建方案，提出288.5億元經費，非常龐大充裕，未來都要繼續走下去。

卓榮泰指出，近日比520更重要的就是「519口罩解除」，對人民來講，口罩拿掉比什麼都高興，也代表蔡英文總統在前行政院長蘇貞昌和陳建仁任內，對防疫和疫後經濟復甦與社會安定作出重大貢獻，「當人民把口罩拿掉的時候，就是把陳院長記在心上的時候」，顯示陳在公共衛生上功不可沒。

卓榮泰表示，未來有很多工作持續，「執政是一條不可停止的路，國家的進步也是不可停止的路」，未來新的團隊會在當前建立的基礎上往前走，提出讓人民安心的政策，得到人民信賴、促進國家團結，雖然我們會很辛苦，但也會用力維持，盼陳內閣團隊不吝賜教。希望讓人民感覺到，在民主投票中選擇讓民進黨繼續執政是明智的，這必須要用行動向人民證明一切。