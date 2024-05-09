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我援助巴拉圭土著基金被拿去修總統專機...羅智強：外交部需盡快釋疑

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片

資深媒體人何啟聖7日指出，中華民國援助友邦巴拉圭改善當地土著家庭建造住房的200萬美元基金，被巴國現任總統佩尼亞挪用至修理總統用的飛機和直升機，而巴拉圭總統府則坦承確有與我國協商，但尚未動支該筆款項。國民黨立委羅智強認為，對於當地媒體指我國大使同意配合支付款項的疑慮，即便最終沒有支付，相關經費支應與使用的規定，還是希望外交部能盡快釋疑，確保援助友邦弱勢民眾的美意，能花在刀口上，真正幫助到邦交國的弱勢民眾。

何啟聖在臉書提到，據巴拉圭當地媒體報導，總統聖地牙哥．我國援助當地土著重建房屋基金約200萬美金，被轉用於支付總統飛機維護費用。巴拉圭政府去年10月12日，向我駐巴拉圭大使韓志成提出授權使用非配給Che Tapýi專案的部分資金請求。由於巴國政府並未編列這些飛機的維修預算，因此副總理凡爾登請求我國授權使用為赤貧人口資助的住房計畫資金，保證飛機正常運行。

何啟聖續指，我國自2018年至2023年期間。向巴拉圭提供不可退還的1.5億美元，以換取巴拉圭政治和外交官對台灣的持續支持。不過許多信件皆未提及負責進行副總理凡爾登所述「緊急維修」的公司。對於巴拉圭當地多家媒體的相關報導，巴國總統府還特別發表聲明，坦承確實有就此事與中華民國協商，不過尚未動支有關經費。

當地媒體報導指出，這筆遭挪用至總統私人飛機維修經費，甚至負責維修飛機的公司，還是巴拉圭前總統奧拉西奧・卡特斯父親創建的Grupo Cartes公司的創始公司Aero Centro，是美國塞斯納飛機公司於該國的唯一代表，並負責對其飛機進行技術服務，這筆挪用的外交資金依舊變相進入了巴拉圭前總統的口袋。

羅智強說，「我的家園（Che Tapýi）興建平民住宅計畫」是於2018年由巴國總統府秘書長駱貝斯（Juan Carlos López Moreira）與時任駐巴拉圭大使周麟偕，當時的目標是增進巴國廣大弱勢民眾享有正常住所、道路、水、電、教育、醫衛等生活基本權利。

羅智強表示，對於當地媒體傳出將援助金費挪作他用的狀況，巴拉圭總統府回應表示，曾就未付款而滯留於巴西的飛機，希望維修費用暫時挪用而向中華民國大使館協商，最後並未使用該筆經費。但不管如何，還是希望外交部盡快釋疑，確保所有援外資金皆能花在刀口上。

巴拉圭 總統府

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