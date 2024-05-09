新舊內閣交接啟動 陳建仁讚卓榮泰溝通力能促朝野團結

520前夕，新舊內閣交接啟動，面對未來國會3黨不過半的重大挑戰，行政院長陳建仁今會晤準行政院長卓榮泰時說，過去8年，蔡政府因全面執政，行政院長相對輕鬆，國會協調也相對容易，未來只要勇於任事、保持謙卑，而卓的性格又適合溝通，若朝野能團結合作，相信國家會越來越堅強，更具創新及行動力。

陳建仁今天在副院長鄭文燦、秘書長李孟諺及發言人林子倫陪同下，於行政院玉山廳會晤卓榮泰、準副院長鄭麗君、準發言人陳世凱。

陳建仁開頭時感謝台灣人民，願意民進黨繼續執政的機會，他接著說，卓榮泰過去曾兩度擔任行政院秘書長，這次算是回娘家，鄭麗君則當過文化部長，常來會議室開會，此組合再加上跨領域、跨黨派及跨業界的新執政團隊，各界都寄予厚望，相信卓的「行動創新」內閣會比他的「溫暖堅韌」內閣做得更好，帶領台灣走向新境界，做好福國利民的工作，讓民眾有感，持續性執政是滿好的。

陳建仁續指，在他擔任院長的1年4個月內，時常與總統、副總統討論施政，身兼副總統的賴清德很清楚目前施政方向，譬如節能減碳、社會住宅、零到22歲國家栽培，目前離岸風機已有300支，在亞洲民主國家中居領先地位，就像準副總統蕭美琴所說「Taiwan can help and Taiwan can lead」，在國防、外交上賴清德也滿有經驗，相信在卓內閣領導下，台灣會越來越蓬勃發展。

由於新國會面臨3黨不過半，陳建仁指出，過去8年，蔡政府因全面執政，行政院長相對輕鬆，國會協調稍微容易一點，未來只要以勇於任事、謙卑的心來對待，而卓的性格適合溝通，相信跟立院會有很好的溝通，若朝野能團結合作，國家就會越來越堅強，更具創新及行動力，讓全世界看見。

最後，陳建仁提到，再次歡迎卓團隊前來，他也請行政團隊講解哪些工作應該繼續往前，特別是經過賴清德檢視的，以及近日想推出卻因各界尚有意見暫擱的法案，而卓榮泰近日最重要的工作除了到立法院總質詢，還有編列明年預算，目前行政團隊已有初步編列，今日也會報告情況，期盼新內閣蒸蒸日上，帶領國家來到美好境界，讓全世界看見台灣、羨慕台灣。