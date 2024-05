新舊內閣交接啟動 陳建仁讚卓榮泰溝通力能促朝野團結

520前夕,新舊內閣交接啟動,面對未來國會3黨不過半的重大挑戰,行政院長陳建仁今會晤準行政院長卓榮泰時說,過去8年,蔡政府因全面執政,行政院長相對輕鬆,國會協調也相對容易,未來只要勇於任事、保持謙卑,而卓的性格又適合溝通,若朝野能團結合作,相信國家會越來越堅強,更具創新及行動力。

陳建仁今天在副院長鄭文燦、秘書長李孟諺及發言人林子倫陪同下,於行政院玉山廳會晤卓榮泰、準副院長鄭麗君、準發言人陳世凱。

陳建仁開頭時感謝台灣人民,願意民進黨繼續執政的機會,他接著說,卓榮泰過去曾兩度擔任行政院秘書長,這次算是回娘家,鄭麗君則當過文化部長,常來會議室開會,此組合再加上跨領域、跨黨派及跨業界的新執政團隊,各界都寄予厚望,相信卓的「行動創新」內閣會比他的「溫暖堅韌」內閣做得更好,帶領台灣走向新境界,做好福國利民的工作,讓民眾有感,持續性執政是滿好的。

陳建仁續指,在他擔任院長的1年4個月內,時常與總統、副總統討論施政,身兼副總統的賴清德很清楚目前施政方向,譬如節能減碳、社會住宅、零到22歲國家栽培,目前離岸風機已有300支,在亞洲民主國家中居領先地位,就像準副總統蕭美琴所說「Taiwan can help and Taiwan can lead」,在國防、外交上賴清德也滿有經驗,相信在卓內閣領導下,台灣會越來越蓬勃發展。

由於新國會面臨3黨不過半,陳建仁指出,過去8年,蔡政府因全面執政,行政院長相對輕鬆,國會協調稍微容易一點,未來只要以勇於任事、謙卑的心來對待,而卓的性格適合溝通,相信跟立院會有很好的溝通,若朝野能團結合作,國家就會越來越堅強,更具創新及行動力,讓全世界看見。

最後,陳建仁提到,再次歡迎卓團隊前來,他也請行政團隊講解哪些工作應該繼續往前,特別是經過賴清德檢視的,以及近日想推出卻因各界尚有意見暫擱的法案,而卓榮泰近日最重要的工作除了到立法院總質詢,還有編列明年預算,目前行政團隊已有初步編列,今日也會報告情況,期盼新內閣蒸蒸日上,帶領國家來到美好境界,讓全世界看見台灣、羨慕台灣。