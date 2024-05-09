NCC委員審查卡關 主秘有機會重出線？黃文哲被「超車」有這考量

行政院提名的國家通訊傳播委員會（NCC）主委及委員人選審查卡關，如果重新提出人選，原本被看好的NCC主任秘書黃文哲有沒有可能重新出線，令人關注。

行政院在四月底提名的四位委員包括了現任副主委翁柏宗（指定主委）、台師大大眾傳播所教授陳炳宏（指定副主委）、世新大學傳播管理學系助理教授羅慧雯，以及現任 NCC 平台處長詹懿廉為新任委員。

名單公布時，外界就很好奇為什麼主任秘書黃文哲沒有在名單裡面，反而是平台處長詹懿廉越過了主任秘書。

據了解，先前NCC內部都認為翁柏宗與黃文哲應該會獲得提名，但是後來行政院基於性別考量，避免新提名的四位委員有三位都是男性，所以才讓條件也相當優秀的詹懿廉處長，「超車」已經當過處長的主任秘書黃文哲。

黃文哲是東吳大學法律系畢業，擔任公職多年，目前為NCC主任秘書。如果行政院重新提名NCC委員，黃文哲或許有機會重新出線。

聚傳媒