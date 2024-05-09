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「打詐新四法」3面向納管虛擬貨幣 國外幣商須落地　

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院會後記者會。記者黃婉婷／攝影
行政院會後記者會。記者黃婉婷／攝影

行政院會今拍板「打詐新四法」，其中洗錢防制法從三面向納管幣商，其一是入刑化，若構成違規要件，可處2年以下有期徒刑，且不只規範事業也規範個人，國外幣商也要在國內落地。另外是新增特殊洗錢態樣，利用虛擬資產帳號、第三方支付帳號為洗錢犯罪工具，可處6月以上、5年以下，併科5000萬元以下罰金。

行政院去年針對詐騙曾修訂刑法、投顧法、人口販運法等，但並無打詐專法，此次將採四法包裹齊送，「打詐新四法」包含詐欺犯罪危害防制條例（打詐專法）、洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察法。

加強洗錢防制部分，共有三大項目入刑化，其一是虛擬資產服務未完成洗錢防制登記，其二是第三方支付服務未完成洗錢防制暨服務能量登錄，其三是設立於境外的虛擬資產、第三方支付服務業者，若未完成分公司登記或分公司登記，未完成上述三項前提，卻又提供服務者，可處2年以下有期徒刑。

同時新增特殊洗錢罪態樣，利用虛擬資產帳號、第三方支付帳號為洗錢犯罪工具，可處6月以上、5年以下，併科5000萬元以下罰金；並提高一般洗錢罪的刑度及法人罰金刑度，洗錢達1億元以上，可處1年以上、7年以下有期徒刑，未達1億元，可處6月以上、5年以下；同時提高法人罰金刑度，除處罰行為人外，對法人並科以10倍以下罰金。

並將沒收範圍擴大為洗錢財物或財產上利益，可在不問屬於犯罪行為人所有與否的情況下，全部沒收。

針對幣商納管，法務部次長黃謀信補充，洗錢防制法修正透過三方向納管幣商，第一，原來幣商管理是透過該法的行政罰來處理，這次修正後將它入刑化，一旦構成特定要件，會處2年以下有期徒刑；第二，規範對象包含事業也包含個人；第三，也處理到國內外幣商問題，國內幣商當然要透過洗防登記或能量登入，如果是國外幣商，就要透過在國內落地，做分公司或是公司登記，加上洗防登記跟能量登錄，才能在國內落地，否則將處刑責。

金管會副主委邱淑貞指出，該次修法將個人幣商跟事業幣商納入管理，沒有登記就會有刑責。監管部分，金管會是虛擬資產的投資跟支付相關主管機關，日前已設十大要點，所有幣商申報都會審查是否有依照作為事業上的管控機制；幣商公會也會馬上成立。

邱淑貞說，除金管會內部要求管理外，還有公會，後續也會有借重會計師來做管理。也就是說，幣商管理除了入刑法強力要求作業務規範外，針對內部管理跟管控，金管會也依照上述方式加強管理。

根據金管會統計，目前不分國內外的虛擬貨幣交易所共計有6、70家，其中完成洗錢防制的法遵聲明共25家。

法人 洗錢 資產

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