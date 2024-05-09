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【即時短評】鄭文燦撒幣建設 張善政的財政重擔

聯合報／ 本報記者陳俊智
行政院副院長鄭文燦（中）、桃園市長張善政（左）日前一同視察桃園棒球場，新舊「桃園王」互動受關注。圖／聯合報系資料照片
行政院副院長鄭文燦（中）、桃園市長張善政（左）日前一同視察桃園棒球場，新舊「桃園王」互動受關注。圖／聯合報系資料照片

「胖周瑜」鄭文燦桃園執政8年，上任初期媒體曾討論地方及行政機關首長喜歡剪綵、題字落款議題，他當時說「比起剪綵市長，自己更樂當開工市長」，而他也確實做到，任內推動多項建設都不見題字落款，一度被政壇封為「桃園王」。不過，有些建設隨天災和時間推演，逐漸浮現當初設計瑕疵，批評謾罵也隨之而來。

桃園升格之初，鄭文燦大刀闊斧積極建設，重大建設包括鐵路地下化、捷運綠線、加速推動汙水下水道接管工程和國道1號桃園交流道中正北路匝道等，地方建設也有國民運動中心、社福館、市民活動中心和公園天幕等場館設施。

近年，許多中小型建設陸續完工，民眾確實有感，就連鐵路地下化也有市府管理階層認為決策正確，指高架軌道會跟現在平面路線一樣，為了閃民宅和私人土地忽左忽右，而地下化能做到真正筆直。不過，也有人批評鄭文燦花錢不手軟，是為了自己未來政治生涯鋪路。

確實，鄭文燦對於地方要求幾乎來者不拒，甚至主動加碼，「要5毛給1塊」的海派風格，不但成就8年任內地方黨部團結一致，地方民代組成「桃園隊」，黨部主委多屆同額競選，就連藍營議員也埋單，預算審查也多半給予支持，在桃園「喊水會堅凍」。

不過，鄭文燦任內最被人詬病的就是財政問題，軌道建設雖獲前瞻補助，其中上千億卻需要市府自籌，有900多億需隨工程逐年攤提，最大的問題是，錢在哪裡？重大軌道建設啟動，也成為接手桃園市長張善政沉重的財政負擔；鄭雖自詡桃園負債少，但賣了不少土地，也被藍營質疑賤賣祖產，種種作為形同「大撒幣」。

鄭文燦任內規劃的竹圍漁港遊艇碼頭因套用台北港風浪數據設計，結果啟用不到半年就壞掉，張善政忍不住批決策錯誤是「把錢丟水裡」；同樣是鄭任內規畫的亞洲矽谷創新研發中心，張善政也說「拒接錢坑」，直接喊卡。

鄭文燦最近常以「球」形容自己推出的政策，笑稱要地方接好或「自己丟球自己接」，但不見得所有的球，張善政都要接。大湳國民運動中心羽球館天花板地震坍塌，竹圍漁港遊艇碼頭損壞等狀況，各項建設的瑕疵隨著時間一一浮現，「胖周瑜」當初建立的口碑和民心也一一流失，如今赴任海基會董事長，鄭文燦離開權力核心，也與地方政治脫鉤，如何延續自己的政治生命，將是接下來的重要課題。

前瞻基礎建設 張善政 桃園 鄭文燦

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