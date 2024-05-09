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徐巧芯質疑台捷援烏案 捷克衛生科技院：難過、非事實

中央社／ 台北9日電
立委徐巧芯日前指出台灣與捷克「促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係」圖利私部門，被外交部告發涉刑法洩密罪。對此徐巧芯上午受訪時表示，她拿出的資料早在3月26日捷克官方雜誌就已經報導了，為什麼捷克政府可以公開資訊，在中華民國卻要遮遮掩掩？更開嗆外交部要對捷克政府及捷克外交部的刊物提告嗎。聯合報記者曾吉松／攝影
立委徐巧芯日前指出台灣與捷克「促進烏克蘭重建初級醫療照護能量夥伴關係」圖利私部門，被外交部告發涉刑法洩密罪。對此徐巧芯上午受訪時表示，她拿出的資料早在3月26日捷克官方雜誌就已經報導了，為什麼捷克政府可以公開資訊，在中華民國卻要遮遮掩掩？更開嗆外交部要對捷克政府及捷克外交部的刊物提告嗎。聯合報記者曾吉松／攝影

台灣與捷克合作援助烏克蘭專案遭立委質疑，負責執行此案的「捷克衛生科技院」（CHTI）主持人佛伊特（Petr Foit）向中央社指出，對於這些論點感到非常難過，相關指控並非事實。

國民黨立委徐巧芯近日質疑，台捷簽署經費1000萬美元的援烏專案，執行計畫的「捷克衛生科技院」（CHTI）主持人佛伊特是捷克醫材供應商，與政界關係密切，她認為台灣善款恐「間接介入捷克內政」。

外交部連日發布新聞稿反駁，指徐巧芯憑空捏造影射圖利私部門，推理邏輯的荒謬令人匪夷所思。外交部並指控徐巧芯洩漏機密合約文件，在7日赴台北地檢署告發徐巧芯涉刑法洩密罪。

佛伊特今天回應中央社詢問，發表一份書面聲明指出，捷克衛生科技院（Czech Health TechnologyInstitute, CHIT）已注意到，徐巧芯女士針對台捷合作援助烏克蘭醫療保健所發表的相關言論。

聲明指出，該單位對這些言論感到十分難過，因為相關指控皆未反映事實，CHIT始終致力遵守最高道德的行為標準，努力不懈改善全球醫療保健成果。

聲明指出，CHIT目前正根據捷克駐台代表處（CECO）與台灣駐捷克代表處（TECO）簽署的備忘錄，執行人道救援項目，這項合作案已向大眾公開。

佛伊特另提供烏克蘭哈爾科夫（Kharkiv）電視台對台捷合作案的報導，顯示CHIT確實有將台捷資助的醫療設備陸續送到烏克蘭前線，幫助當地人民改善生活情況。

根據烏克蘭電視新聞影片，送往哈爾科夫的醫療設備上都貼有中華民國與捷克的國旗，受贈診所在訪談中表示，執行單位會來當地了解他們的需求，再送來所需設備，獲得這些醫療設備讓他們覺得有如「美夢成真」，也特別感謝捷克政府與台灣政府攜手合作，實現此一援助計畫。

徐巧芯 捷克 烏克蘭

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