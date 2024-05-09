影／賴清德將就職 許淑華：兩岸不能只靠理解和猜測
準總統賴清德即將就任，南投縣長許淑華今天表示，新總統、新內閣上任，通常會釋出擴大內需政策，站在地方的立場，希望能加強過去8年不足的面向，尤其是觀光，這幾年受疫情影響，提振台灣整體觀光和加強外銷非常迫切。
許淑華說，兩岸關係也是觀光一環，從目前看來，這段期間賴清德準總統都很友善回應兩岸議題。但大家更期待賴總統在520就職演說中，能針對兩岸議題說出具體立場與作為，不要只是隔空對話、各自解讀，她認為「善意不能只靠理解和猜測。」要將誠意、善意化做真正的政策與行動。
例如國民黨立法委員出訪大陸，爭取農產品如鳳梨釋迦行銷大陸以及開放離島觀光，這些都是具體政策。希望賴清德總統也能將兩岸政策具體公布施行，觀光業者或經濟受到挑戰企業才能夠安心，留在台灣深耕，這才符合各界期待。
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