蔡總統頒授垂秀夫大綬景星勳章 賴清德盼共創台日雙贏

蔡英文總統今天頒授日本前外務省大臣官房長垂秀夫「大綬景星勳章」，蔡總統表示，垂秀夫秉持外交上的遠見，為台日合作積極奔走，也成就今日雙邊關係的發展。現在，台灣和日本已經是世界上互相支持的民主典範，共享自由和人權的價值，更是守護區域和平的重要力量。她感謝垂秀夫為台日關係扎穩根基，也歡迎垂秀夫常回來台灣。

蔡總統致詞時表示，垂秀夫是台灣多年的好朋友，更是深化台日關係的重要推手，今天透過頒贈「大綬景星勳章」，她要代表台灣人民，感謝垂秀夫對台日關係的卓越貢獻。

蔡總統指出，垂秀夫的外交官生涯和台灣有很深的互動情誼。無論是在東京外務省任職或是兩度派駐台灣，垂秀夫都秉持外交上的遠見，為台日合作積極奔走，也成就今日雙邊關係的發展。像是垂秀夫當初與台灣一起推動日本政府對台灣旅客的免簽待遇，現在日本已經成為台灣人民旅遊的熱門國家。

垂秀夫致詞時表示，能獲蔡總統頒授「大綬景星勳章」，他感到無比榮幸及由衷感謝。他很喜歡一句話，「有緣千里來相會，無緣對面不相識」。去年底，他結束近40年的外交官生涯，轉換成攝影家身分。在外交官生活中，他與台灣，與蔡總統、總統府邱義仁資政及外交部吳釗燮部長等眾多朋友締結了很深的緣分。

垂秀夫說，20多年前，受到不可思議的緣分召喚，他首次踏上台灣這塊土地，開始在此生活與工作，受到許多台灣人親切接待。透過在台灣的生活，他清楚知道，台灣與日本心手相連。兩國的天然災害都很多，也都面臨嚴峻的國際環境，彼此經常互相關照。經過今天的授勳儀式，他對台灣的認同感又更加強化。

此外，副總統賴清德也在今天接見垂秀夫，賴清德說，垂秀夫在主管台灣事務的職位上，積極與台灣共同推動「台日海洋事務合作對話」、「台日第三國市場合作委員會」及「台灣青年研究者共同研究活動」等平台，讓台日能藉由這些平台進行各項交流，他要表達由衷感謝之意。

賴清德提及，他昨天出席「八田與一技師逝世82週年追思紀念會」，感念八田在近百年前在台南興建烏山頭水庫，當時以生態工法建造，並從美國、英國引進最先進的機器設備，完工後不僅發揮農田灌溉功能，也提供民生、工業用水，包括新市科學園區的台積電工廠也有使用到烏山頭水庫的水，對台灣有相當大的貢獻，也由此可見台日兩國關係非常深厚。

賴清德期盼，未來在垂秀夫和大家努力下，台日兩國邦誼更好，人民感情更密切，經濟產業合作也更深入，共同創造台日兩國雙贏。