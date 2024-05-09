學童普遍用抖音、小紅書 南市綠議員憂天然獨變天然統

台南市議員朱正軒今天在議會質詢教育局，針對學童的國家認同及媒體識讀提出擔憂，指現今學童普遍使用抖音、小紅書等平台，恐受到中國資訊滲透影響，過去有說法稱台灣年輕一代為「天然獨世代」，但現今來自中國的社群媒體恐讓學童淪為「天然統」。教育局長鄭新輝表示，反對那些試圖注入讚頌中國、貶抑台灣的潛在課程進入校園。

朱正軒表示，教育是防範資訊戰的第一道防線，教育不僅影響學生，還能透過學生影響家庭，應從小培養孩子的敵我意識及資訊辨識能力，教導他們如何識別真假消息，這對於確保國家安全至關重要。

朱正軒比喻，就像是為學生「打疫苗」，讓他們在面對中國的資訊戰時能夠有所防範，能夠產生「抗體」。因為現代科技社會中，要完全不接收到敵意國家的資訊是不可能的，但若能從小建立起足夠的警覺性，當意識且認同中國對台灣的威脅，對於來自中國的資訊較有可能保持警惕而不易受到影響。

鄭新輝說，包括美國和歐洲在內的全球多個國家，都已經察覺到抖音所帶來的挑戰及危險性。連日前台南市某國小營養午餐事件也有抖音在傳負面的訊息，會要求第一線的教育工作者加強學生的媒體識讀能力，讓學生具備辨別訊息真偽的能力。