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情勒加碼？ 吳思瑤：藍白NCC人事 恐釀斷網斷訊

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導

國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員人事遭國民黨與民眾黨團封殺，NCC副主委翁柏宗昨天稱，若新任委員無法提名，屆時人數不足、委員會議恐怕不能運作，iPhone 16、17等新機的型式認證將無法審查，被批評是情緒勒索。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，如果NCC人事案被延宕，造成業務被癱瘓，確實會讓民生相關業務無法行使，國民黨不要因為政治意圖癱瘓政府運作，連累全體國民受害。

吳思瑤指出，NCC日常業務每年要處理4至6萬民生相關業務，包括進口手機審驗、電信網路基地台審驗、消防警用電台、廣播電視台發照換照、國內外電信設備驗證等，NCC業務相當重要，國民黨本周二在程序委員會阻擋新任NCC委員人事案，想要延宕提名作業，閹割立委應該履行的權責。

吳思瑤表示，國民黨劍指新政府，想要癱瘓NCC，還提案修NCC組織法，主張NCC要用政黨比例推薦，違反大法官613號釋字，NCC是獨立機關，要公正行使職權，國民黨現在卻要把黑手伸進NCC，阻擋新任委員提名，並想提案要求卸任立委不得延長任期，癱瘓NCC企圖顯見。

吳思瑤說，如果NCC因為新委員人事案無法通過造成癱瘓空轉，諸多民生相關業務無法作業，不僅 iPhone等新手機認證無法審查，甚至可能會被斷網斷訊，國民黨不要因為政治企圖，癱瘓政府運作，受害的是全體國民。

NCC 吳思瑤

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