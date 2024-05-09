塞爾維亞稱台灣是中國一部分 外交部批罔顧兩岸現狀
中國國家主席習近平與塞爾維亞總統武契奇聯合聲明指台灣為中國一部分，外交部今天抗議中塞兩國罔顧兩岸現狀，打壓台灣主權地位，並表示中華民國台灣是主權獨立國家，任何扭曲台灣主權地位的說法，不會改變台海的現狀及國際公認的客觀事實。
外交部下午發布新聞稿表示，中國國家主席習近平與塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）簽署「中華人民共和國和塞爾維亞共和國關於深化和提升全面戰略夥伴關係、構建新時代中塞命運共同體的聯合聲明」，當中提到塞國堅定支持「一中原則」，並謬稱「台灣為中國領土不可分割的一部分」。
外交部指出，對中、塞兩國罔顧兩岸現狀，聯手打壓台灣主權地位，表達嚴正抗議。中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國未曾統治過台灣一天。
外交部表示，任何扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變台海的現狀及國際公認的客觀事實。台灣為全球民主陣營重要一員，將持續堅守民主自由價值，積極聯合友邦及理念相近國家，共同致力維護全球與區域的民主、和平與穩定。
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