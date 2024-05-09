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與遠航掏空案律師喝咖啡 李孟諺：公開場合重申尊重司法

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇今天爆料，準交通部長李孟諺於4月23日和涉嫌掏空遠東航空董座張綱維的委任律師謝協昌共同喝咖啡。圖／王鴻薇辦公室提供
國民黨立委王鴻薇今天爆料，準交通部長李孟諺於4月23日和涉嫌掏空遠東航空董座張綱維的委任律師謝協昌共同喝咖啡。圖／王鴻薇辦公室提供

國民黨立委王鴻薇今披露，行政院秘書長、準交通部長李孟諺日前與涉嫌掏空遠東航空董座張綱維的委任律師謝協昌喝咖啡，時機點啟人疑竇。李孟諺回應表示，相關說詞皆為子虛烏有，對於立委未經查證做出與事實不符的影射，感到十分遺憾。

李孟諺表示，交通部民航局於2019年廢止遠東航空營運許可證並收回航權，並於2023年10月進行遠航總部拆除作業，在這期間，他並不認識張綱維、從未有過任何接觸，也未曾參與遠航撤照處分相關事實，一切作業皆由交通部依法辦理，他從未過問，遑論介入。

不過，李孟諺也透露，去年底在一場友人的餐會後曾與張綱維見面，張綱維向他抱怨遠航被撤照的委屈云云，但經了解相關案件已在司法階段，且當中政府行政程序亦無缺失之處，他也未曾就此案進行任何指示或處理。

李孟諺表示，因有立委日前於內政委員會及臉書上對他進行影射及指控，他才約見謝姓律師於公開場合見面，重申個人尊重司法的立場，並再次強調他之前沒有、以後也不會就此案進行任何處理或指示，一切依法辦理，希望不要發生任何散佈不實謠言，請相關人士停止惡意影射，回歸專業問政。

李孟諺 遠東航空

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