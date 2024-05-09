陳建仁預祝母親節 曝規畫不少於5日育嬰留停新方案

下周日就是母親節，行政院長陳建仁今天指出，為減輕育兒照顧負擔，政府近年提出擴充公共化幼兒園、提高育兒津貼等方案，建構完善職場環境，而勞動部正在研擬更有彈性的育嬰留職停薪制度，規畫不少於5日期間的育嬰留停方案，滿足有家庭照顧需求的受僱者。

行政院發言人林子倫上午主持政院會後記者會時轉述，陳建仁於院會中提到，隨著時代變遷，社會對母職定義更多元，母親、父親、祖父母都可能肩負養育孩子成長的重要角色。

陳建仁表示，為減輕育兒照顧負擔，政府近年透過擴充公共化幼兒園、提高育兒津貼等政策，積極營造國內生養環境，2024年起將每名幼兒托育費用由原先控制在家庭可支配所得10%到15%降低為5%到10%，送托公共托育機構者，每月補助由5500元調升為7000元；送托準公共托育服務者每月補助由8500元調升為1萬3000元，展現政府支持育兒家庭決心。

陳建仁續指，為幫助雙親在工作與家庭取得平衡，政府自2021年提高育嬰留職停薪期間薪資補助所得替代率至8成，並彈性放寬申請條件，根據2023年受僱勞工申請育嬰留職停薪津貼統計初次核付人數共9萬多人，較2020年7萬6711人上升17.4%，其中女性增加7個百分點，男性增加63個百分點，顯示政策有效鼓勵男性參與家庭照顧，減輕女性照顧負擔。

陳建仁說，勞動部正在研擬更有彈性的育嬰留職停薪制度，規畫不少於5日期間的育嬰留停方案，並鼓勵事業單位積極加入試辦，建構完善職場環境，滿足有家庭照顧需求的受僱者。

最後，陳建仁也說，母親是家庭溫暖泉源，也是家庭重要支柱之一，請大家在特別日子停下腳步，對母親及擔任母職照顧者表達最深感謝與祝福，謝謝其對家庭子女辛勞付出，以實際行動體貼母親無私的愛與寬容。