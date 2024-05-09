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蔡總統贈勳前日外務省大臣垂秀夫 賴清德盼強化邦誼

中央社／ 台北9日電

總統蔡英文今天頒授日本前外務省大臣官房長垂秀夫「大綬景星勳章」，總統感謝垂秀夫秉持外交上的遠見，成就今日雙邊關係的發展，也歡迎垂秀夫常常回來台灣。副總統賴清德接見垂秀夫強調，希望未來台、日邦誼能更加強化。

總統上午在總統府秘書長林佳龍、國安會秘書長顧立雄等人陪同下頒授垂秀夫「大綬景星勳章」，贈勳儀式結束後，副總統賴清德也在總統府接見垂秀夫。總統致詞表示，垂秀夫大使是台灣多年的好朋友，更是深化台日關係的重要推手，今天透過頒贈「大綬景星勳章」，她要代表台灣人民，感謝垂秀夫對台日關係的卓越貢獻。

總統說明，垂秀夫的外交官生涯和台灣有很深的互動情誼，無論是在東京外務省任職或是兩度派駐台灣，垂秀夫都秉持外交上的遠見，為台日合作積極奔走，也成就今日雙邊關係的發展。像是當初與台灣一起推動日本政府對台灣旅客的免簽待遇，現在日本已經成為台灣人民旅遊的熱門國家。

總統提到，垂秀夫為了推廣台日青少年交流，在十幾年前，就到日本的國中和高中演講，宣傳台灣的安全、友善和熱情，鼓勵日本學生來台進行教育旅行，總統進一步分享，曾在總統府見到前來參觀的日本高中生，這些美好的交流都有垂大使努力的痕跡。

總統強調，垂秀夫在台灣和日本都有許多好朋友，現在，台灣和日本已經是世界上互相支持的民主典範，共享自由和人權的價值，更是守護區域和平的重要力量。她要再次感謝垂秀夫為台日關係扎穩根基，也歡迎垂秀夫常常回來台灣攝影、旅遊，跟老朋友見面。

賴副總統接見垂秀夫時提到，他8日出席八田與一逝世82週年追思紀念會，副總統強調，八田與一建造的烏山頭水庫不僅提供農業、民生用水，也提供南部科學園區用水，貢獻非常大，由此看出台日關係的深厚。他希望未來台、日邦誼能更加強化，人民的感情更加密切，雙方經濟產業合作也更加深入，創造兩國雙贏。

此外，垂秀夫在接受總統頒贈「大綬景星勳章」後，以中文致詞表示，感到無比榮幸及由衷感謝，他很喜歡一句話，「有緣千里來相會，無緣對面不相識」。去年底，他結束近40年的外交官生涯，轉換成攝影家身分。

垂秀夫透露，剛到台灣時，有人說他的中文有「大陸腔」、不夠親切，但當他要離開台灣時，對方已肯定他是台灣的好朋友、也是台灣人。

垂秀夫說明，現在他是一位攝影家，同時在日本立命館大學擔任研究兩岸關係的教授。相信台灣課題也攸關今後日本歷史的走向，這不僅是理性認知，也是他內心的感受。今後，他的第二人生，也將持續珍惜與台灣的緣分。

垂秀夫談及，2018年，在總統府資政邱義仁大力協助下，有幸藉總統府場地舉辦個人攝影展，也希望未來能在台灣南部展開攝影活動。

日本 總統府

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