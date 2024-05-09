詐騙何時能趨緩？ 羅秉成透露作法與時間點

行政院政務委員羅秉成9日指出，詐騙數量目前仍在高發期，不過政府持續透過政策的推動以及修法兩大作為，期盼將這些黑數逼出來後，後面再透過一波接一波窒息性執法，期盼能在明年下半年能進入詐騙控制期甚至可以開始下降。

行政院9日召開行政院會通過打詐專法，不過外界認為目前詐騙數量仍在高發期，民眾覺得打詐行動怎麼越打越多。

對此，羅秉成說，打詐的政策跟法律必須要並行，可以的話技術要先行，近半年除了集中精力在執行打詐子法相關工作以外，還有相關修法及政策調整，打詐綱領行動1.0第一期將結束在今年底，下半年會配合修法展開打詐行動綱領第二期的準備工作，預計在明年就能啟動第二期，未來也會在人力、預算以及相關資源配置上做出調整跟強化。

他舉例，在人力上還有許多要補充，至少在短、中、長期需要做配置，檢察官在偵辦過程中所承受的壓力相當大，去年在打詐行動綱領1.5版中也補充檢察官助理100人，今年補充150人，但這都是短期任務型的配置，後續還有組織法的修法讓這些檢察官助理能夠法定化。

羅秉成坦言，現在詐騙仍在高發期，前面痛苦期會比較長的原因是在用力打詐過程中，將黑數逼出來，因此民眾感受更強烈，從數據上也能佐證，2023年比2022年增加27%，顯示詐欺仍然是相當嚴重，但其實如果不是大家團隊合作，在第一線攔阻、圈阻這些被詐騙金額恐怕受害會更加嚴重。他強調「當這些黑數被逼出來後，後續要一波接一波窒息性的執法才能有效遏止」。

羅秉成說，現在詐騙集團已經不單純是黑幫犯罪集團，更是演變成另類白領犯罪，裡面組成甚至有廣告商、工程師、律師，在此狀況可以看出詐騙越來越專業化、產業化乃至國際化，巴菲特也說，詐騙已經變成一個高成長的產業，甚至是供應鏈式的產業，且在其他國家詐騙也都呈現倍數增長。

羅秉成說，希望透過這個專法，再配合打詐綱領行動2.0，盼明年下半年進入控制期，意味著不再是高發，而是可以被控制甚至下降，未來的目標就是希望能達到三減「減少需求、減少供給、減少傷害」，在專法跟行動綱領的配合之下能讓詐騙行為逐漸下降。