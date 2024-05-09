【重磅快評】提告徐巧芯後 戰狼流下鱷魚眼淚

國民黨立委徐巧芯揭露並質疑我國透過捷克進行的援烏計畫有弊，遭外交部提告洩密。外交部長吳釗燮今天說，提告立委，對他來講也很傷心；他明白這對行政立法的關係是很大的衝擊，但如果這次沒有擋住，可能在未來造成更多國家利益的傷害。

如果吳釗燮自己不說，外界還不知道，原來他仍然在乎行政立法關係。但他在立法院備詢時扣紅帽指控立委跟在中共後面「補踢一腳」，並且八嗆徐巧芯「去告我藐視國會」的囂張跋扈態度，就不怕衝擊行政立法關係？吳釗燮對於衝擊行政立法關係的「傷心」，怎麼看都像鱷魚的眼淚。

熟悉公務體系運作的人士指出，外交部提告方式，打破一般採郵寄或專人遞送的書狀告發慣例，由官員持書狀採口頭告發方式，到地檢署門口按鈴，同時接受媒體採訪，展現高調戰狼作風。但如果嗆聲國會議員，是對新科立委立威；高調提告立委，則是殺雞儆猴。外交戰狼守不住邦交，只想鎖住人民嘴巴。

台捷合作援烏，外交部去年十二月曾發新聞稿。雖然吳釗燮今天強調，相關內容不想公開的原因，是要避免中國利用這些公開的事情，去打壓雙方的關係或共同援外的關係。但今年三月捷克官媒已報導相關內容，吳釗燮以為中共駐捷克人員都在睡覺，還需要透過立委揭密來掌握台捷援烏計畫？

捷克官方媒體早已揭露的內容，台灣還列為密件，外交部到底是不想讓誰知道？準總統賴清德勉勵新政府閣員要當有羊群味道的牧羊人，看來吳釗燮完全具有牧民的心態：這個也機密，那個也機密，人民什麼都不必知道，更不能質疑，跟著領頭羊走就是了。

外交部濫用文件機密等級，並不令人訝異；很多人立刻想到，蔡英文連升等論文都可以保密30年，台捷援烏列為密件，何足怪哉！但外傳吳釗燮是蔡英文向賴清德力保留下的國安成員，他卻在即將轉任新政府國安會秘書長前，間接戳了蔡英文一記，提醒人們：黑箱裡還鎖著蔡英文的升等論文。