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【重磅快評】提告徐巧芯後 戰狼流下鱷魚眼淚

聯合報／ 主筆室
立委徐巧芯揭露並質疑我國透過捷克進行的援烏計畫有弊遭外交部提告，外交部長吳釗燮受訪表示，提告立委對他來講也很傷心。圖／聯合報系資料照片
立委徐巧芯揭露並質疑我國透過捷克進行的援烏計畫有弊遭外交部提告，外交部長吳釗燮受訪表示，提告立委對他來講也很傷心。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委徐巧芯揭露並質疑我國透過捷克進行的援烏計畫有弊，遭外交部提告洩密。外交部長吳釗燮今天說，提告立委，對他來講也很傷心；他明白這對行政立法的關係是很大的衝擊，但如果這次沒有擋住，可能在未來造成更多國家利益的傷害。

如果吳釗燮自己不說，外界還不知道，原來他仍然在乎行政立法關係。但他在立法院備詢時扣紅帽指控立委跟在中共後面「補踢一腳」，並且八嗆徐巧芯「去告我藐視國會」的囂張跋扈態度，就不怕衝擊行政立法關係？吳釗燮對於衝擊行政立法關係的「傷心」，怎麼看都像鱷魚的眼淚。

熟悉公務體系運作的人士指出，外交部提告方式，打破一般採郵寄或專人遞送的書狀告發慣例，由官員持書狀採口頭告發方式，到地檢署門口按鈴，同時接受媒體採訪，展現高調戰狼作風。但如果嗆聲國會議員，是對新科立委立威；高調提告立委，則是殺雞儆猴。外交戰狼守不住邦交，只想鎖住人民嘴巴。

台捷合作援烏，外交部去年十二月曾發新聞稿。雖然吳釗燮今天強調，相關內容不想公開的原因，是要避免中國利用這些公開的事情，去打壓雙方的關係或共同援外的關係。但今年三月捷克官媒已報導相關內容，吳釗燮以為中共駐捷克人員都在睡覺，還需要透過立委揭密來掌握台捷援烏計畫？

捷克官方媒體早已揭露的內容，台灣還列為密件，外交部到底是不想讓誰知道？準總統賴清德勉勵新政府閣員要當有羊群味道的牧羊人，看來吳釗燮完全具有牧民的心態：這個也機密，那個也機密，人民什麼都不必知道，更不能質疑，跟著領頭羊走就是了。

外交部濫用文件機密等級，並不令人訝異；很多人立刻想到，蔡英文連升等論文都可以保密30年，台捷援烏列為密件，何足怪哉！但外傳吳釗燮是蔡英文向賴清德力保留下的國安成員，他卻在即將轉任新政府國安會秘書長前，間接戳了蔡英文一記，提醒人們：黑箱裡還鎖著蔡英文的升等論文。

吳釗燮 外交部 徐巧芯

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