吳釗燮稱提告很傷心 徐巧芯預告下周再戰：陳吉仲也常哭

外交部日前提告國民黨立委徐巧芯洩密，外交部長吳釗燮今天表示，「對他來講很傷心」，明白對行政、立法的關係是很大衝擊。徐巧芯回應，這像是黃鼠狼給雞拜年，農業部前部長陳吉仲也常哭，但真的很傷心嗎？

吳釗燮今天接受廣播節目專訪，談及外交部提告徐巧芯一事，他直言「對他來講很傷心，明白對行政立法的關係是很大的衝擊」；但他也說，如果這次沒有擋住，會不會有愈來愈多國家利益上的傷害？

對此，徐巧芯今天在立法院表示，這像黃鼠狼給雞拜年，就像陳吉仲也常常哭，你們真的覺得他很傷心嗎？

徐巧芯提到，當初國民黨立委馬文君請國防部到辦公室說明潛艦國造，也是在一個私人空間，結果國防部竟然說馬文君洩密，大家真的以為只要在一個秘密的空間裡面討論，當他們碰到弊案揭發出來的時候，就不會有訴訟了嗎？實際上並不是這樣子。

徐巧芯預告，外交及國防委員會召委馬文君下周會排議程質詢吳釗燮，「到時大家想看的都可以看到」。

有關吳釗燮表示「捷克友人私底下憂心忡忡」，徐巧芯反嗆，「那是他的說法」，吳釗燮連期刊都沒看。

另外，針對立法院副院長江啟臣說「受文者」不該公開密件，徐巧芯說，「他說他昨天是在幫我講話，那他可能沒有描述得很清楚，你們可以再去找他一次」。