蔣萬安明專案報告…藍綠劍指「三大案」 白營：議會不是政論節目

台北市長蔣萬安明天將赴議會專案報告大巨蛋、北士科、京華城、台智光等4案，藍綠白磨刀霍霍。前市長柯文哲「三大案」成箭靶，藍營不諱言明天就是一場政治攻防，綠營呼籲蔣萬安「硬起來」；民眾黨則表示，現在已有調查小組，大可不必把議會變成政論節目。

對於柯市府任內的北市三大案當年決策是否「怪怪的」？蔣萬安上午受訪時表示，當時決策過程的確大家有一些質疑，所以他請政風調查，也配合檢調釐清真相，希望盡快給外界一個清楚說明。

台北市議會日前分別成立北市科、京華城調查小組，蔣萬安明天將專案報告，爭議持續延燒。民進黨議員、北士科議會9人調查小組成員簡舒培說，要從蔣萬安口中講到柯文哲不好，可能有困難，但蔣萬安態度應該講清楚，若這真是違規、違法，現任市長對前任市長沒有態度，也會讓人民失望。尤其現在議員喊得很大聲，是因為不合理、不合情、不合法、不合規，怎麼市長只講送政風調查，哪裡怪怪的、為何送政風，卻講不清楚？

民進黨議員、京華城議會9人調查小組成員許淑華說，明天質詢每個人只有6分鐘，勢必一定淪為政治攻防，綠營訴求是就事論事、針對大家疑慮的處理，尤其蔣萬安都沒有針對這四大案表達態度，都說政風及配合檢調調查，但當初的決策政治責任，蔣萬安也應該要有態度，「該硬就要硬」。

國民黨議員、京華城議會9人調查小組召集人游淑慧說，明天質詢每人只有6分鐘，應該政治攻防就是要逼蔣萬安表態，尤其議員索資都已差不多，只剩下更細緻的證據補齊，以京華城為例，就是當時都委會有很多反對意見，但目前還沒有拼湊起來，現在應該就是針對這三大案，調查轉折點的拼圖，蔣萬安明天也應該就事論事就好，不要落井下石，否則會變成民眾黨找到政治的解套點。

國民黨議員、北士科議會9人調查小組召集人張斯綱說，明天應該還是聚焦北士科及京華城案，尤其京華城案，目前看就是討論焦點，但由於都不是蔣萬安任內決策，加上質詢的時間不長，應該就是政治攻防，國民黨不會跟著民進黨鎖定打柯文哲，就是就事論事，證據到哪，質疑就到哪。

民眾黨議員、京華城議會9人調查小組成員陳宥丞表示，目前民眾黨4位議員明天專案報告會分工提出質詢。民眾黨會做好該有的政治態度，但因每個人質詢時間不長，也請蔣萬安不要情緒失控，落入政治攻防陷阱，成為綠營「拉柯打蔣」武器；一定有很多人要求蔣萬安政治表態，但現在已有調查小組，大可不必把議會變成政論節目。