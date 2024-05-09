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蘇貞昌：對賴政府充滿期待 憂國會未過半是困難問題

中央社／ 台北9日電

前行政院長蘇貞昌表示，即將就任的準總統賴清德頭腦好、很用功、意志堅定，他對賴政府的成績充滿期待，但他認為民進黨在國會未過半「其實是很困難的問題，不是沒有問題」。

Yahoo TV「齊有此理」今天播出蘇貞昌專訪精華版，對於準總統賴清德日前表示，若有民意當後盾，民進黨在國會沒過半就不再是問題；蘇貞昌坦言，他認為國會朝小野大仍是很困難的問題。

不過蘇貞昌表示，賴清德強調要跟著民意，這點是真的，因為選舉拿到幾席是當時的狀況，民意變化很快速，如果違憲擴大立委權限，甚至洩漏機密文件，完全胡搞亂搞蹭聲量，人民也不是傻瓜，相信很多人看了會搖頭，民意也會改變。

蘇貞昌直言，「某些政黨若仗著人數比較多就胡搞亂搞，很快會嚐到苦果。」先前太陽花運動就是案例，國民黨仗著席次多，半分鐘就通過服貿協議，結果整個社會年輕人都起身擋下，因此讓台灣不會被中國吃定，讓台灣可以走向世界。

蘇貞昌表示，中國愈來愈不客氣，明目張膽把手伸進台灣，會期中一群該開會的立委跑到中國，回來馬上要這樣、要那樣，甚至要求把「我國」改為台灣，把中國改為大陸，這完全是中國的大外宣。

蘇貞昌認為，政府不只要「會做事」還要「會解釋」，這次新內閣責任很重，他拭目以待並熱忱祝福，他看賴清德一路走來，對賴清德很有信心，相信賴政府會在蔡總統的基礎上，更進一步做得更好。

民進黨 蘇貞昌 賴清德

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