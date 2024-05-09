羅秉成：打詐逼出黑數痛苦期長 盼明年下半開始往下

行政院推動打詐至今，詐欺犯罪確仍在高原期。行政院會今拍板打詐新四法，針對預計成效，行政院政務委員羅秉成坦言，預期前面的「痛苦期」會有點長，盼透過打詐專法搭配明年展開的打詐行動綱領2.0，於明年下半年進入「控制期」，達到抑制效果。

行政院去年針對詐騙曾修訂刑法、投顧法、人口販運法等，但並無打詐專法，此次將採四法包裹齊送，「打詐新四法」包含詐欺犯罪危害防制條例（打詐專法）、洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察法。

針對修法後成效，羅秉成說，現在預期言之過早，他認為政策跟法律要並行，可以的話技術要先行，花費半年集中在打詐執法工作跟調整。整體打詐行動綱領1.0到今年底結束，下半年會展開2.0準備，預計明年啟動，會在人力、預算等相關資源配置上調整強化，慢慢補上配套。

至於何時脫離高原期，羅秉成說，預期前面的痛苦期會有點長，因為加大打詐力道會逼出黑數，民眾感受會更強。從數量上看，去年比前年增加近3成，民眾當然覺得詐欺很嚴重，但若不透過團隊合作打詐，恐怕受害更嚴重。他認為這是對抗的過程，用一波波窒息性執法逼出黑數。

羅秉成說，盼透過打詐專法配合打詐綱領2.0，看明年下半年有沒有機會進入控制期，不要再拉高，而是開始往下，相信下階段能產生抑制效果，到達抑制期。

外傳打詐專法討論時間段是從年後到現在，僅3個月，是否過於急促，若有爭議恐由新政府承擔。羅秉成說，行政院去年推出1.5綱領、修正打詐五法後，同步思考下階段打詐作為，再從執法端反饋問題回來，雖然只有幾個月緊鑼密鼓在做，但團隊早在去年就開始檢討，不能說是倉促。

另外，此次打詐修法授權執法機關在一定條件下採取GPS、M化車追犯罪足跡，並加強法官保留原則，確保不侵害隱私。羅秉成指出，討論修法時曾觸及設備端通訊監察，其中又以法官充分授權下在通訊設備上植入程式，採取監聽的「小木馬」可能可行，但此階段還不成熟，還要解決技術單薄和第三方驗證問題，或許下階段可由個資保護委員會主責。