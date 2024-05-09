福馬同城通交通卡引統戰疑慮 綠籲連江縣府立即停止

中國福建省政府主辦「福馬同城通」交通卡，讓馬祖居民到中國福州市享各項優惠，引發被中國統戰質疑。民進黨立法院黨團今天表示，連江縣政府已違反兩岸人民關係條例第33之1條，嚴正呼籲連江縣政府立即停止這項違法行為。

民進黨團今天在立法院舉行輿情回應記者會。

民進黨團幹事長吳思瑤說，福馬同城通的發卡單位是中國福建省福州市政府，這個公司是福州市政府100%持股，等於就是中國的國營企業。

吳思瑤表示，福馬同城通交通卡除了違反兩岸人民關係條例，只要在台灣發行的卡，都必須符合台灣的法規，送交地方及中央政府審查，才不會有圖利廠商的問題，台灣法規是不能圖利私有的公司，福馬同城通交通卡是福州市政府發行的卡，連江縣政府配合，已涉及圖利特定廠商，而且還是中國的廠商。

吳思瑤表示，兩岸任何的官方對官方的合作，都需要送審，連江縣政府跟福州市政府進行這樣的合作，已嚴重違法，應立即停止，不可行就是不可行，這就是中國統戰的工具，統戰的具體行為。

吳思瑤說，國民黨團總召傅崐萁去一趟中國，就讓統戰立即在台灣上路，帶回來的不是小禮物，而是違法的行政作為，應立即停止。