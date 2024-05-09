影／打造友善育兒環境 綠委推彈性育嬰假入法
民進黨立委陳培瑜、沈伯洋、郭昱晴、范雲、林月琴、羅美玲、張雅琳等今天舉行記者會，要求政府提供制度性改善及資源挹注，打造友善育兒環境，做每一位媽媽的後盾，並期盼彈性育嬰假制度試辦後，能盡快上路。
范雲表示，有四成媽媽說，如果能夠重來一次，她們會選擇不生小孩，可見家庭照顧責任跟職場，蠟燭兩頭燒的重擔，壓的媽媽喘不過氣，很高興準總統賴清德有提出彈性育嬰假入法，我從上一屆提出相關法案，相信會在立法院，為下一代而戰連線也把它列成關注重點，我也多次質詢勞動部，勞動現在已經開始試辦，我也會嚴格監督，希望能盡早上路。另外，她也認為鼓勵配偶分擔照顧責任是很重要的，準總統賴清德的政見「雙親育嬰假都可以多請一個月」，她也會要求勞動部要落實。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言