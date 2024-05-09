影／打造友善育兒環境 綠委推彈性育嬰假入法

民進黨立委陳培瑜、沈伯洋、郭昱晴、范雲、林月琴、羅美玲、張雅琳等今天舉行記者會，要求政府提供制度性改善及資源挹注，打造友善育兒環境，做每一位媽媽的後盾，並期盼彈性育嬰假制度試辦後，能盡快上路。

范雲表示，有四成媽媽說，如果能夠重來一次，她們會選擇不生小孩，可見家庭照顧責任跟職場，蠟燭兩頭燒的重擔，壓的媽媽喘不過氣，很高興準總統賴清德有提出彈性育嬰假入法，我從上一屆提出相關法案，相信會在立法院，為下一代而戰連線也把它列成關注重點，我也多次質詢勞動部，勞動現在已經開始試辦，我也會嚴格監督，希望能盡早上路。另外，她也認為鼓勵配偶分擔照顧責任是很重要的，準總統賴清德的政見「雙親育嬰假都可以多請一個月」，她也會要求勞動部要落實。