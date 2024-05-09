打詐專法鼓勵窩裡反 詐欺最重關十年、三犯不得假釋

詐欺犯罪仍在高原期，行政院會今通過集結跨部會研擬的「打詐新四法」，大幅加重相關刑責，原則是騙愈多關愈久，還會加重其刑，同時設有窩裡反條款，犯罪者自首後若協助追查，並引入「三振條款」，犯三次不得假釋。同時放寬GPS定位追蹤、M化車定位、使用熱顯像儀，給予執法單位追查三利器。

行政院去年針對詐騙曾修訂刑法、投顧法、人口販運法等，但並無打詐專法，此將採四法包裹齊送，「打詐新四法」包含詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、科技偵查及保障法、通訊保障及監察法。

在加重詐欺犯罪刑責，高額詐欺害同一被害人財損達1000萬元，將加重處3年以上、10年以下有期徒刑；3人以上假冒政府機關或公務員名義、利用電信網路對公眾散布、運用深偽影音或在國外詐騙機房詐騙國內民眾，都將加重刑責2分之1。

同時引入「窩裡反條款」，詐欺犯罪成員若自首或自白協助溯源追查，得減輕或免除其刑；犯罪所用的物品一律沒收，其他違法利得一併沒收，澈底斷絕犯罪誘因；並設計「三振條款」，提高詐欺犯罪者假釋門檻，有期徒刑提高為3分之2，累犯提高為4分之3，三犯一律不得假釋。

另在保護詐欺犯罪被害人部分，強化現行「165反詐騙諮詢專線」功能，兼具報案、諮詢及轉介服務，若詐欺被害人有身心受害情形，可透過諮詢專線轉介相關機關協助。執法人員於執行職務時，發現詐欺被害人符合法律扶助法所定申請要件時，應告知其得依法提出申請並給予必要協助。

對於同一詐欺事件被害人，放寬民事訴訟選定當事人限制，使詐欺犯罪被害人可透過選定當事人程序，由其中部分被害人代表向被告提請訴訟追償，並減輕相關民事訴訟費用負擔；也明定檢察官或法院於偵查或審判中運用調和解程序，促使被告向被害人賠償，作為量刑及上訴和考量，積極填補被害人損害。

同時因應新興科技及網路犯罪興起，法務部修正科技偵查及保障法、通訊保障及監察法、洗錢防制法三法，給予執法單位執法利器，包括放寬GPS定位追蹤即時追查車手位置及去向、利用M化車定位鎖定詐欺電話機房搜索查緝、使用熱顯像儀調查被害人遭囚位置即時救援。

另為避免隱私疑慮，也提高法官保留密度，對隱私干預越高，發動偵查門檻和要求越嚴格，並明文規範調查結束後，需通知受調查人及提起救濟相關程序。