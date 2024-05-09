我駐立陶宛代表處「台灣」恐拿掉 賴士葆：外交倒退

立陶宛總統瑙塞達日前表示，可能改變「駐立陶宛台灣代表處」名稱，以穩定對中國大陸關係，我國駐立陶宛代表處可能遭更名回「台北」。國民黨立委賴士葆今說，這是某種程度的外交倒退。

2021年11月18日設「駐立陶宛台灣代表處」時，外交部曾高調強調，以「台灣」冠名的成就。此亦為全球兩個以「台灣」為名的代表處之一。

對於我國駐立陶宛代表處是否被更名回台北，昨日外交部表示，尊重立國內部各方意見的表達，這是民主國家常態。外交部長吳釗燮今日接受專訪，強調我國立陶宛代表處的名稱是依照兩國之間的協議命名，就算立國要改，也須與我國協商，目前立陶宛尚未做出這樣的要求。

賴士葆今說，2021年時用台灣代表處，當時外交部表示我方外交有多大的突破，如今要被改回「台北」，外交部卻只能說「尊重」，這是某種程度的外交倒退。

賴士葆表示，今天吳釗夑說了不會改變，再觀察看最後的結果是什麼，不過要呼籲外交部要講實話，不能講謊話，才是負責任的做法。