快訊

5月運勢大開！財運好到讓人眼紅「3生肖」滾滾進帳、不富不行

涉人頭詐領17萬助理費！美女議員媽媽、阿姨、妹妹同被起訴

聽新聞
test
0:00 / 0:00

我駐立陶宛代表處「台灣」恐拿掉 賴士葆：外交倒退

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
駐立陶宛台灣代表處2021年11月18日掛牌成立。圖／法新社
駐立陶宛台灣代表處2021年11月18日掛牌成立。圖／法新社

立陶宛總統瑙塞達日前表示，可能改變「駐立陶宛台灣代表處」名稱，以穩定對中國大陸關係，我國駐立陶宛代表處可能遭更名回「台北」。國民黨立委賴士葆今說，這是某種程度的外交倒退。

2021年11月18日設「駐立陶宛台灣代表處」時，外交部曾高調強調，以「台灣」冠名的成就。此亦為全球兩個以「台灣」為名的代表處之一。

對於我國駐立陶宛代表處是否被更名回台北，昨日外交部表示，尊重立國內部各方意見的表達，這是民主國家常態。外交部長吳釗燮今日接受專訪，強調我國立陶宛代表處的名稱是依照兩國之間的協議命名，就算立國要改，也須與我國協商，目前立陶宛尚未做出這樣的要求。

賴士葆今說，2021年時用台灣代表處，當時外交部表示我方外交有多大的突破，如今要被改回「台北」，外交部卻只能說「尊重」，這是某種程度的外交倒退。

賴士葆表示，今天吳釗夑說了不會改變，再觀察看最後的結果是什麼，不過要呼籲外交部要講實話，不能講謊話，才是負責任的做法。

外交部 立陶宛

延伸閱讀

外交部提告徐巧芯 吳釗燮：衝擊行政立法關係、很傷心

堅決反對特赦陳水扁 賴士葆：踐踏司法紅線

傳蔡英文卸任前特赦陳水扁 賴士葆：替賴清德背十字架

吳釗燮立院8嗆徐巧芯「告我藐視國會啊」 賴士葆：給了在野一把槍

相關新聞

昔疫情時患難見真情 今立陶宛恐扛不住中國大陸壓力

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）7日重申，台灣代表處應循國際標準，將「台灣」更名為「台北」，不過外交部...

賴清德宴請綠委沙盤推演國情報告？ 吳思瑤：沒特別議題

民進黨在立法院表決16連敗，身兼民進黨主席的準總統賴清德下周二將宴請民進黨立委，傳出除慰勞執政黨立委外，也要討論賴清德上...

政院打詐專法要TikTok在台設法律代表人 違者最重罰2500萬

為加強遏止詐欺犯罪，行政院會今通過集結跨部會研擬的「打詐新4法」，其中，打詐專法賦予金融、電信、網路業者防詐責任與義務，...

打詐專法鼓勵窩裡反 詐欺最重關十年、三犯不得假釋

詐欺犯罪仍在高原期，行政院會今通過集結跨部會研擬的「打詐新四法」，大幅加重相關刑責，原則是騙愈多關愈久，還會加重其刑，同...

台美貿易談判第二階段 江啟臣：看守內閣不宜做重大決策

台美貿易倡議第二階段第二次實體會議日前落幕，立法院副院長江啟臣昨日接受「民間監督台美21世紀貿易倡議聯盟」陳情並指，第二...

羅秉成：打詐逼出黑數痛苦期長 盼明年下半開始往下

行政院推動打詐至今，詐欺犯罪確仍在高原期。行政院會今拍板打詐新四法，針對預計成效，行政院政務委員羅秉成坦言，預期前面的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。