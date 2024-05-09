試用期8成薪藍委批認知作戰 吳思瑤反嗆國民黨最擅長

國民黨立委牛煦庭提案修勞基法第15-1條，要將勞工試用期法制化，規定試用期薪水也不可低於應聘薪資80%，引發社會議論。國民黨立委吳宗憲今天批評水軍帳號攻擊立委，也就是行政院東部聯合中心執行長洪宗楷和準衛福部政務次長林靜儀認知作戰，用假消息攻擊在野黨。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，國民黨立委提出修法草案讓人啼笑皆非，離譜提案每個人都可以發言譴責，這哪是認知作戰。

針對國民黨立委指控用水軍帳號攻擊在野黨立委，吳思瑤表示，國會鬧出這麼多笑話讓人啼笑皆非，牛煦庭跟吳宗憲提出的版本是試用期八成薪，要把勞工適用期法制化，社會無法接受，也違反現行法規，不該把試用期合理化，國民黨委員笑掉大牙的提案引發社群炸鍋。

吳思瑤說，國民黨委員離譜的提案還指責林靜儀的評論，台灣是言論自由國家，人事佈達前享有百分之百言論自由，林靜儀同時也肩負為政策捍衛的責任，為公理正義說話，這是什麼認知作戰。

吳思瑤反嗆，對認知作戰最懂玩的就是國民黨，利用言論自由進行不力台灣國家社會發展事務，認知作戰國民黨最擅長，民進黨看不到國民黨的車尾燈。