政院通過打詐專法 陳建仁：落實政府打詐決心

行政院今（9）日院會通過「打詐專法」，包括《詐欺犯罪危害防制條例》草案、《科技偵查及保障法》草案以及《洗錢防制法》修正草案、《通訊保障及監察法》修正草案，加大打詐力度。院長陳建仁說，這部專法是符合我國國情、彌補現行規範不足的部分，是走在國際的先端、且專為打擊詐騙所立的法律，希望把打詐的政策能夠專法化，建立我國新的法治里程碑，落實政府打詐決心。

陳建仁今日出席院會後記者會時表示，台灣和許多國家一樣都面臨了新型態的網路電信犯罪的大幅攀升的嚴峻挑戰，行政院先後推出了打詐綱領1.0、1.5方案，去年陸續通過打詐五法，包括《刑法》、《人工販運防制法》、《個人資料保護法》、《洗錢防制法》、《證券投資信託及顧問法》的修正草案。

台灣面臨新型態網路詐騙大幅攀升等嚴峻挑戰，先後推出打詐行動綱領1.0和1.5版，並通過打詐五法。從去年6月開始，打詐行動綱領1.5版有很多具體成果，包含去年宣導觸及人次較2022年提升至近3.4億人次，有效攔阻金額93.79億元，也有建立國際攔阻機制、111專屬短碼簡訊，目前已有122個機關完全導入，還有五家業者導入物流隱碼、強化管理電子支付，此外，警示帳戶下降91％，也建立了遊戲點數防詐平台等。

為因應與時俱進的詐騙犯罪型態與手法，陳建仁強調，政府持續滾動檢討並且研修，完善打詐政策、精進各種措施，並且參考國際防詐作為還有法制規範，搜集各界意見後，在政務委員羅秉成帶領各部會一起努力下，凝聚了《詐欺犯罪危害的防治條例》草案，是符合我國國情、彌補現行規範不足的部分，是走在國際的先端、且專為打擊詐騙所立的法律，呼應民眾對於有效打擊詐騙法律工具的期待，並且遏止詐騙犯罪的發生。

陳建仁說，除了打詐專法，也一併研擬三項很有利的利器。在科技偵查及保障法、通訊保障及監察法方面，運用科技偵查，加強子法；洗錢防制法修正將新興洗錢犯罪手法入刑化，強化犯案時法源依據。希望把打詐政策專法化，建立我國新法制里程碑，落實政府打詐決心。他相信，透過努力，將使打詐更有成效，使之更上層樓、損失最少。

陳建仁說，希望透過這樣的努力，可以使打詐更有成效，讓人民的財產安全得到最好保障。呼籲國人同胞，大家應該要認識詐騙的手法，提高警覺，避免財產損失，政府一定會跟所有同胞一起努力把打詐工作更上層樓，把損失減到最少。行政院會通過後送立法院審議，希望朝野各黨團使法案盡早通過，讓台灣成為打詐很有效率國家，不再受詐騙危害。