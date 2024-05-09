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影／提試用期8成薪挨批低薪合理化 藍委指政院認知作戰
針對日前國民黨立委牛煦庭、吳宗憲、黃建賓、游顥領銜提出的勞基法修法版本，主張建立試用期法制化，試用期最長不超過3個月，試用期薪水不得低於應聘工資80%，挨批此舉就是要讓低薪合理、合法化。國民黨立委吳宗憲與台北市議員詹為元今天舉行記者會，表示此為行政院搞認知作戰。
吳宗憲表示，很多進步的修法，卻被民進黨亂帶風向，也舉例日前歐洲商會批「藐視國會罪」，被執政黨大作新聞，結果寫文章的人出來澄清，也批評以前認為政府做得不好就算了，至少講話還可以信任，但現在的執政黨是連說話都難以相信，這段時間發現，帶假訊息的來源居然是在行政院，這種情況下，光自己內耗就內耗不停了，如何去對付境外勢力，並照顧辛苦勞工的權益。
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