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太魯閣眼淚流三年仍有遺骸 張啟楷籲勿讓眼淚白流

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立委張啟楷。圖/聯合報系資料照片
民眾黨立委張啟楷。圖/聯合報系資料照片

2021年台鐵太魯閣號在花蓮清水隧道口翻車釀49死，後來陸續在現場發現遺骸和遺物，近日右發現11名罹難者遺骸。民眾黨立委張啟楷今天批評，都過去三年了，為何肇事現場還沒完全清理完畢？連日本專家都說台灣應檢討。

張啟楷表示，三年前的這場重大車禍奪走近50條人命，天地同悲、國人齊悼，沒想到繼去年9月在太魯閣號事故車廂內發現44塊遺骨及遺物後，日前又在軌道下陸續找到11名罹難者遺骸，令家屬悲痛也令外界驚駭不已。

張啟楷說，很難想像，過去一千多個日子裡，這些飄蕩在車禍現場的亡魂是何等悲戚莫名、哀哀無告，非但突然離世，連前往西方極樂世界或蒙主寵召的路上也如此艱難險阻。

張啟楷嘆，入土為安對這群被遺忘在暗無天日隧道中的罹難者而言，差點就成了永遠無法獲致的卑微企望，他不禁要問，都過了三年，為何肇事現場還沒清理完畢？這幾次搜索人員進到隧道找遺骸，只要仔細搜尋和查看，無論是頭蓋骨或遺物，在車廂內或軌道一隅，定能有所獲。

張啟楷批評，連日本專家都直言不諱說台鐵應檢討，台鐵和交通部豈能無感、無愧？過去八年在綠色執政下，國會一黨獨大，官員有恃無恐，每逢天災人禍、公安意外，總是被譏諷「今天公祭，明天忘記」。

張啟楷表示，如今國會三黨不過半，但凡辦事不力、因循怠惰，甚至瀆職不法的政府機關，乃至合作廠商，都應究責、查辦，不要讓太魯閣的眼淚白流。

台鐵太魯閣號事故已過3年，罹難者家屬進入清水隧道內發現遺骸，檢警到場蒐證。圖／花蓮地檢署提供
台鐵太魯閣號事故已過3年，罹難者家屬進入清水隧道內發現遺骸，檢警到場蒐證。圖／花蓮地檢署提供

台鐵 太魯閣 張啟楷

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