駐立陶宛代表處改名？ 外交部：必須雙方協商決定

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）7日在立陶宛大選前再度重申，認為台灣代表處應循國際標準，將「台灣」更名為「台北」，以穩定與中國的關係。外交部今強調，我國駐立陶宛代表處的名稱不會改變。

我國於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）以「駐立陶宛台灣代表處」為名設處，引發中國大陸的不滿，也引發立陶宛國內的爭論。外交部今舉行例行記者會，發言人劉永健表示，立陶宛現在正值總統大選期間，國內各方意見的表達乃是民主國家的常態，外交部對此表示尊重。

他並表示，我國駐立陶宛台灣代表處的名稱，是台灣與立陶宛雙方政府的共識，且經過審慎協商後的決定。我國駐立陶宛代表處的名稱不會改變。他也進一步說明，我國駐立陶宛代表處的名稱是雙方協商的結果，也經過正視「換文」，如果未來要更動的話，也需要雙方協商決定。