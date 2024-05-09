影／民團批藍白兩黨亂國會 要求國會改革先自律

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攝影中心／ 記者胡經周／台北即時報導
公民監督國會聯盟今天與多名黨代表、民間團體共同舉行記者會，強調「別把國會議事當兒戲，議事攻防應留有討論空間」，並譴責國民黨與民眾黨承襲惡習，利用蓄意杯葛、不經討論的方式審查「國會改革」相關法案，是對國會改革最大侮辱。記者胡經周／攝影
公民監督國會聯盟今天與多名黨代表、民間團體共同舉行記者會，強調「別把國會議事當兒戲，議事攻防應留有討論空間」，並譴責國民黨與民眾黨承襲惡習，利用蓄意杯葛、不經討論的方式審查「國會改革」相關法案，是對國會改革最大侮辱。記者胡經周／攝影

公民監督國會聯盟今天與台灣基進黨主席王興煥、時代力量副秘書長林邑軒、小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉、台灣綠黨發言人王彥涵等政黨代表、民間團體共同舉行記者會，強調「別把國會議事當兒戲，議事攻防應留有討論空間」，並譴責國民黨民眾黨承襲惡習，利用蓄意杯葛、不經討論的方式審查「國會改革」相關法案，是對國會改革最大侮辱，同時要求爭議性且未經實質審議的法案提案應退回司法及法制委員會嚴審。

公督盟理事長曾建元表示，他們已經忍受好一陣子了，本來期待第11屆立法院，在三黨不過半的情況下，可以解決民進黨一黨獨大「多數暴力」的問題；可是今天看到，多數暴力卻用更荒謬的方式表現出來，特別是程序委員會跟散會動議，根本癱瘓了立法院正常的議事審議。他也特別點名國民黨立委，包括黨團總召，在專業的表現都應該加強。

國會改革 國民黨 民眾黨 立法院

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