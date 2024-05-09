再推打詐新四法 陳建仁：符合國情 走在國際尖端

為加強遏止詐欺犯罪，行政院會今通過集結內政部、金管會、數位部等跨部會的打詐新四法，並送立法院審議。行政院長陳建仁，打詐專法是符合國情、彌補現行規範不足，走在國際社會尖端的法律，盼透過打詐政策專法化，建立我國新法制里程碑，落實政府打詐決心。

陳建仁指出，台灣和許多國家一樣，都面臨新型態網路詐騙大幅攀升等嚴峻挑戰，行政院先後推出打詐綱領1.0和1.5並通過打詐五法，包括刑法、人工販運防制法、個人資料保護法、洗錢防制法、證券投資信託與顧問法等修正草案。

陳建仁續指，從去年6月開始，打詐綱領1.5有很多具體成果，識詐宣導總觸及人數達3.3億，有效攔阻金額93.79億元，也建議國際來話攔阻及警示機制，目前話務量也減少96.7％，同時設置111專屬短碼簡訊，現有122個機關完全導入，並有五家業者導入物流隱碼，強化管理電子支付帳戶，警示帳戶數目下降91％，也建立遊戲點數防詐平台等，減少94%。

陳建仁說，為因應與時俱進的詐騙型態與手法，政府持續滾動檢討研修，精進各種措施，參考國際防詐作為和法制規範，進而擬具詐欺犯罪危害防制條例草案（打詐專法），符合我國國情，彌補現行規範不足，走在國際社會尖端，呼籲民眾對有效打擊詐騙的期待，遏止詐騙犯罪發生。

除打詐專法，陳建仁提到，法務部也一併研擬打詐犯罪三項利器，包含科技偵查及保障法、通訊保障及監察法，賦予執法機關透過正當程序，運用在科技偵查，加強執法達成強力痛擊詐騙的目標；洗錢防制法修正則是將新興洗錢法罪手法入刑化，強化犯案時法源依據，第一時間破獲、瓦解詐騙集團。

陳建仁說，政府希望把打詐政策專法化，建立我國新法制里程碑，落實政府打詐決心，希望透過這樣的努力，使打詐更有成效，也讓人民財產安全獲得更好保障，也呼籲所有國人同胞認識詐騙手法、提高警覺，避免損失，政府會努力將打詐工作更上層樓，將損失減到最少，盼四法送立法院審議後，希望朝野各黨團一同使法案盡早通過，讓台灣成為打詐有效率國家，人民免受詐騙危害。