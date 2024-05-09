推高齡友善居住政策 朱立倫盼縣市共襄盛舉

國民黨智庫國家政策研究基金會與銀光未來創新協會今天表示，將共同推動高齡友善居住政策，國民黨主席朱立倫表示，希望縣市政府共襄盛舉，打造台灣成為超高齡社會的宜居環境，一個銀光好居的新未來。

為了因應「超高齡社會」的來臨、落實「銀光好居」理念，以及對於新政府高齡居住政策的期許，國民黨智庫與銀光未來創新協會今天上午共同舉辦「銀光好居」行動聯盟記者會。會中邀請18個「銀光社會力」結盟夥伴，一同倡議「安定」、「安全」、「安心」、「自主」的「三安一自主」高齡居住新觀念，以及16個縣市政府高齡友善居住政策主責單位代表，宣誓共同推動高齡友善居住政策。

朱立倫指出，今天記者會是重要的里程碑，不僅宣誓對高齡友善居住議題的關注和承諾，更是凝聚公私部門力量、共同探討高齡居住解決方案的平台。

朱立倫說明，透過行動聯盟的平台，銀光協會可以與縣市政府主責單位、「銀光社會力」，以及專家學者等建立更緊密的合作關係，一起翻轉高齡友善居住新觀念，以及推動符合高齡需求的友善居住創新服務。希望願意參與的縣市政府共襄盛舉，打造超高齡社會的居住環境，讓台灣社會成為宜居、好好住、好好生活的好環境，打造銀光好居的新未來。

國民黨智庫執行長柯志恩表示，未來政府在推動社宅、都更建案時，可參考日本的經驗，提供托育（公私協力托嬰中心、社區公共托育家園、公托與非營利幼兒園、臨托）、托老（居家服務、日間照顧、臨托、喘息）等「附服務」設施。

銀光協會理事長許育寧提到，過去5年來，銀光協會一直致力於倡議「銀光好居，三安一自主」，陸續推出「銀光好居」圖像、Logo，以及自主檢核表、認同度大調查等，正是為了面對高齡浪潮來襲，以及因應高齡友善居住環境等相關議題所打造的創新服務平台。

許育寧表示，因應未來協會推動「銀光好居」認證機制，以及協助參與結盟縣市立即採取行動，銀光協會將於7月18日舉辦「銀光好居指標」說明會、10月3日舉辦「銀光好居創新典範觀摩表揚會」，並且提供參與行動聯盟縣市，所有熟齡設計組織實踐先驅者結盟團體的相關資訊。