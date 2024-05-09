快訊

客戶到銀行辦事到一半「長毛貓突然從窗口流出」員工曝牠真的是來工作的

證件拿出來！ 2024母親節樂園優惠快追 2大樂園「媽媽免費」、這1家「只要1元」

影／中彰交界溪尾大橋驚見2鴕鳥逛大街 警民聯手圍起來

賴清德未回應核能 朱立倫：就職演說或國情報告須說明

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫（右）今出席「銀光好居行動聯盟宣誓」記者會。圖／國民黨提供
國民黨主席朱立倫（右）今出席「銀光好居行動聯盟宣誓」記者會。圖／國民黨提供

工總昨天喊話希望政府考慮核能。但準總統賴清德並未正面回應。國民黨主席朱立倫今天表示，賴清德可能必須在他的就職演說，或是未來的國情報告及答覆中，明確說明未來台灣的能源政策何去何從。

朱立倫今出席「銀光好居行動聯盟宣誓」記者會後受訪表示，能源危機已經不只工總關心了，國外媒體、智庫，甚至美方、日方朋友多次提到這個議題，賴清德可能必須在他的就職演說，或者是在未來的國情報告及答覆當中，一定要非常明確的說出，未來台灣的能源政策何去何從。

媒體詢問，美國海軍日前在官方臉書聲明，已有軍艦按既定行程常規性通過台灣海峽，520前美軍通過台海，被解讀為美國擔心說台海狀況。

朱立倫說，全世界都很關心兩岸關係、台海安全，這也是國人最關心的議題，他相信雙方都一定要堅定以和平為目標，也希望520非常的平順，大家都以促進兩岸和平為共同的目標，不管對岸及未來的賴清德都能夠表達善意，讓善意往上提升，絕對不要變成惡意螺旋，更不希望台灣再上任何的媒體頭條，變成世界最危險的地方。

朱立倫 核能 賴清德

延伸閱讀

影／柯建銘花蓮地震失言 傅崐萁要求賴清德道歉

賴清德宴請黨籍立委 吳思瑤：無關國情報告

吳釗燮告徐巧芯稱很傷心 朱立倫：我只能嘆一口氣

520就職典禮去不去？ 朱立倫：還沒收到邀請

相關新聞

陳佩琪提早退休參選台北市長？ 柯文哲：想像力太可怕

台北市立聯合醫院醫師陳佩琪前天宣布提早退休，有媒體人推測下一步將參選台北市長或民眾黨主席，陳佩琪的丈夫、民眾黨主席柯文哲...

準交長被爆與遠航掏空案律師喝咖啡 王鴻薇：李孟諺該說清楚

卓內閣上任在即，國民黨立委王鴻薇今天爆料，準交通部長李孟諺於4月23日和涉嫌掏空遠東航空董座張綱維的委任律師謝協昌共同喝...

議員疑市場改建違反程序 柯文哲嗆：當年審預算是白癡

國民黨台北市議員游淑慧追打魚果市場爭議，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天說，每一筆預算都在議會審查通過，他只想問所有出...

在野立委18日登太平島行程曝光 周五立院表決完就出發

立院外交及國防委員會召委馬文君原本預定本月16日率國民黨及民眾黨立委登太平島，由於怕影響立法院17日議案，因而決定延後日...

駐立陶宛代表處改名？ 吳釗燮：不會被改也不接受

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）7日在立陶宛大選前再度重申，認為台灣代表處應循國際標準，將「台灣」更名...

影／行政院會通過打詐新四法 採「騙得愈多、關得愈久」

為加強遏止詐欺犯罪，行政院集結內政部、金管會、數位部等跨部會研議打詐專法，今天在行政院會通過並送交立法院審議，包含打詐專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。