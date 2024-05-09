賴清德未回應核能 朱立倫：就職演說或國情報告須說明

工總昨天喊話希望政府考慮核能。但準總統賴清德並未正面回應。國民黨主席朱立倫今天表示，賴清德可能必須在他的就職演說，或是未來的國情報告及答覆中，明確說明未來台灣的能源政策何去何從。

朱立倫今出席「銀光好居行動聯盟宣誓」記者會後受訪表示，能源危機已經不只工總關心了，國外媒體、智庫，甚至美方、日方朋友多次提到這個議題，賴清德可能必須在他的就職演說，或者是在未來的國情報告及答覆當中，一定要非常明確的說出，未來台灣的能源政策何去何從。

媒體詢問，美國海軍日前在官方臉書聲明，已有軍艦按既定行程常規性通過台灣海峽，520前美軍通過台海，被解讀為美國擔心說台海狀況。

朱立倫說，全世界都很關心兩岸關係、台海安全，這也是國人最關心的議題，他相信雙方都一定要堅定以和平為目標，也希望520非常的平順，大家都以促進兩岸和平為共同的目標，不管對岸及未來的賴清德都能夠表達善意，讓善意往上提升，絕對不要變成惡意螺旋，更不希望台灣再上任何的媒體頭條，變成世界最危險的地方。