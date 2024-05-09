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影／行政院會通過打詐新四法 採「騙得愈多、關得愈久」

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
行政院會通過「打詐新四法」，行政院長陳健仁（中）和副院長鄭文燦（右）親自出席記者會表達對打詐的重視。記者邱德祥／攝影
行政院會通過「打詐新四法」，行政院長陳健仁（中）和副院長鄭文燦（右）親自出席記者會表達對打詐的重視。記者邱德祥／攝影

為加強遏止詐欺犯罪，行政院集結內政部、金管會、數位部等跨部會研議打詐專法，今天在行政院會通過並送交立法院審議，包含打詐專法《詐欺犯罪危害防制條例》、以及配套的《洗錢防制法》、《科技偵查及保障法》、《通訊保障及監察法》等立法與修法草案。將提供執法單位更多法律工具，同時讓上游業者也須負擔防詐責任義務。「打詐新四法」將採「騙得愈多、關得愈久」，給金融、電信、網路平台業者「避風港免責條款」，並引入「三振條款」，犯三次不得假釋。

行政院長陳健仁和副院長鄭文燦親自出席記者會表達對打詐的重視。此次行政院會通過的新打詐四法，修法最大亮點之一是要求大型數位網路平台在台「類落地」，須設置法律代表人，如未設置最高可罰2,500萬，若涉及情節重大，最重可祭出「限制擷取」，形同封網，未來大型數位網路平台業者，如Google、Meta、TikTok等都須在台灣設置法律代表人，如未設置將可處以250萬以上、2,500萬以下罰鍰並限期改正，且得按次處罰。

行政院會通過「打詐新四法」，行政院長陳健仁（左二）和副院長鄭文燦（右二）親自出席記者會表達對打詐的重視。記者邱德祥／攝影
行政院會通過「打詐新四法」，行政院長陳健仁（左二）和副院長鄭文燦（右二）親自出席記者會表達對打詐的重視。記者邱德祥／攝影
行政院會通過「打詐新四法」，行政院長陳健仁（左二）和副院長鄭文燦（右二）親自出席記者會表達對打詐的重視。記者邱德祥／攝影
行政院會通過「打詐新四法」，行政院長陳健仁（左二）和副院長鄭文燦（右二）親自出席記者會表達對打詐的重視。記者邱德祥／攝影

行政院 詐騙

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