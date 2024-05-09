明提陸客小三通赴我離島觀光案 洪孟楷：觀旅業者期盼

明日立法院會討論事項處理開放陸客赴我國離島觀光公決案。國民黨團書記長洪孟楷今日表示，因台灣本島無法進一步交流，離島委員提出是否能從離島先行，故才有相關提案，這也是觀旅業者期盼的。

根據國民黨團提案，小三通保持先行先試的精神，若能針對小三通部分擴大開放幅度，將有助於政府推動兩岸健康有序的交流，故針對大陸旅客的赴金馬澎觀光旅遊應予以優先開放，以活絡離島經濟發展。爰此，建議院會作成決議，立即解除禁止人民組團出國赴大陸觀光之限制，並優先開放大陸觀光客循小三通赴金馬澎等三離島縣旅遊觀光。

洪孟楷說，確實，明天立法院會有列幾個討論事項，觀光的部分是希望讓兩岸有更進一步的橄欖枝，若說民進黨政府到目前為止對於台灣本島，還沒有辦法進一步交流。幾位離島的立委也提出，是否能從離島先行，所以才會提出相關提案。這也是過去這段時間裡，觀旅及相關業者殷殷期盼的。希望先擱置政治意識形態，以民生、觀光、兩岸交流為契機跟導向來推動。

洪孟楷表示，若在野黨持續溝通，盡力促成那麼多善意，民進黨政府還不願接球，一味指責的話，真不知道現在的執政黨負起了什麼責任。討論提案是國民黨站在中華民國的主權立場上，希望能有民生、觀光的發展契機所為的努力。

此外，針對大陸福建省對馬祖居民推出「福馬同城通」，享有包括交通、住宿等多項優惠，該卡儲值300元人民幣，連江縣長王忠銘分別於2月、3月兩度發文宣傳，並責成交通旅遊局、各地鄉公所協助申辦。洪孟楷說，中央都有明確的法律規定，中央規定該怎麼做就怎麼做，所以地方政府做的任何事情也不能逾越中央法律。