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柯文哲「三大案」決策過程怪怪的？蔣萬安：政風檢調釐清

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今天同台出席世壯運吉祥物Strong「壯寶」正式亮相記者會。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜今天同台出席世壯運吉祥物Strong「壯寶」正式亮相記者會。記者林麗玉／攝影

台北市長蔣萬安明將赴議會專案報告大巨蛋、北士科、京華城、台智光等4案，對於前市長柯文哲任內的北市三大案當年決策是否「怪怪的」？蔣說，當時決策過程的確大家有一些質疑，所以他請政風調查，也配合檢調釐清真相，希望盡快給外界一個清楚說明。對於北市三大案攻防是否影響到2026藍白綠布局？新北市長侯友宜說，相信民眾都會很清楚來做一個檢視。

蔣萬安、侯友宜今天同台出席世壯運吉祥物Strong「壯寶」正式亮相記者會。對於明天將專案報告大巨蛋及三大案，蔣說，當時的決策過程大家都有一些質疑，包括議會跟不分黨派的議員，所以他就是請包括政風調查，也配合檢調釐清整個事實真相，希望盡快給外界一個清楚的說明。

蔣說，他一直和團隊秉持態度就是「面對問題、解決問題」，所以明天會專案報告這幾個案子，大巨蛋市府上任1年內把它解決，正式完工啟用，舉辦國際賽事；台智光則是即刻解除有爭議的警察局監視器子約；京華城經過監察院糾正之後，市府即刻配合檢調來索資。

蔣也說，北士科T17、 18，市府也主動請政風進行相關的釐清跟了解，這些問題一件一件來解決，當然還包括之前北流爭議款項，市府也即刻停止支付，以墊付款來支應等等，北市府就是好好面對，即刻來解決。

三大案是否延燒到2026雙北布局？侯說，市政跟選舉，他相信民眾都會很清楚來做一個檢視，歡迎民眾大家一起來了解。

侯友宜 北士科 柯文哲 蔣萬安

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