吳釗燮告徐巧芯稱很傷心 朱立倫：我只能嘆一口氣
外交部提告國民黨立委徐巧芯洩密，外交部長吳釗燮今表示，對他來講很傷心，他知道這對行政立法之間的關係是很大的衝擊。國民黨主席朱立倫今天反問，未來的外交部長林佳龍和準總統賴清德會希望是這樣嗎？
朱立倫今上午出席智庫國政基金會「銀光好居」行動聯盟記者會後受訪。
面對外交部提告徐巧芯，吳釗燮表示很傷心，朱立倫回「我只能嘆一口氣啊！」對於國會議員監督，而且這是已經在國外媒體披露的新聞，用這樣的方式來面對立法院，將來行政院與立法院的關係、外交部跟國會議員的關係，他相信這都是未來林佳龍部長跟未來賴清德選總統要考量的。
朱立倫表示，現在執政黨的目標就是要把整個立法院打爛、把國民黨團摧毀，讓國民黨的戰力消弭掉，國民黨絕對不要中計，也不會隨之起舞。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言