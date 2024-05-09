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吳釗燮告徐巧芯稱很傷心 朱立倫：我只能嘆一口氣

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今在智庫國政基金會出席「銀光好居」行動聯盟記者會。記者鄭媁／攝影
國民黨主席朱立倫今在智庫國政基金會出席「銀光好居」行動聯盟記者會。記者鄭媁／攝影

外交部提告國民黨立委徐巧芯洩密，外交部長吳釗燮今表示，對他來講很傷心，他知道這對行政立法之間的關係是很大的衝擊。國民黨主席朱立倫今天反問，未來的外交部長林佳龍和準總統賴清德會希望是這樣嗎？

朱立倫今上午出席智庫國政基金會「銀光好居」行動聯盟記者會後受訪。

面對外交部提告徐巧芯，吳釗燮表示很傷心，朱立倫回「我只能嘆一口氣啊！」對於國會議員監督，而且這是已經在國外媒體披露的新聞，用這樣的方式來面對立法院，將來行政院與立法院的關係、外交部跟國會議員的關係，他相信這都是未來林佳龍部長跟未來賴清德選總統要考量的。

朱立倫表示，現在執政黨的目標就是要把整個立法院打爛、把國民黨團摧毀，讓國民黨的戰力消弭掉，國民黨絕對不要中計，也不會隨之起舞。

吳釗燮 國民黨 外交部 徐巧芯 朱立倫

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