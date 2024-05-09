駐立陶宛代表處恐更名 李彥秀：520施壓還是大國角力？

立陶宛總統瑙塞達日前表示，可能改變「駐立陶宛台灣代表處」名稱，以穩定對中國大陸關係，我國駐立陶宛代表處可能遭更名回「台北」。國民黨立委李彥秀今日表示，駐立陶宛代表處遭更名回「台北」，大國角力下，台灣當棋手？還是棋子？

李彥秀說，相對於大張旗鼓對國民黨立委徐巧芯提告洩密，外交部昨對此輕描淡寫回應「尊重立陶宛內部各方意見的表達，這是民主國家常態。」2021年7月，外交部長吳釗燮在發布會上稱，「將在立陶宛首都設立『駐立陶宛台灣代表處』，更能讓歐洲朋友清楚明白，我們代表的是2350萬名台灣人，意義非常重大。」

李彥秀表示，立陶宛也是我國「唯二」以台灣為名的駐外代表處（另一個則是東非，未獲得國際普遍承認的索馬利蘭）。當時，美國在台協會（AIT）也發布正式聲明「支持蔡英文政府的這一舉動」。顯然，立陶宛選在520前十天，大動作更改我代表處名稱，立陶宛背後的壓力，顯然不僅是針對即將上任的準總統賴清德，以及就職演說，更是箭指背後的美國。

李彥秀指出，這讓人想起8年前的「甘比亞事件」。前總統馬英九任內推動「活路外交」，以柔性、釋出善意方式，避免與中國大陸在外交上進行對抗，爭取台灣的國際外交空間，在此默契下，雙方互不挖邦交國，也避免在外交上採取刺激的作法。

李彥秀說明，2013年時任甘比亞總統賈梅宣布基於「國家戰略利益」，決定和中華民國斷交，並試圖與對岸建立正式外交關係。但中共基於兩岸「默契」，遲遲未與甘比亞建立。2016年1月16日蔡英文當選總統。2016年3月17日，中共與甘比亞復交。當時，就被認為是針對蔡英文520就職演說。

李彥秀認為，八年前的「甘比亞事件」，與八年後的「立陶宛更名」頗有相似之處。更名傳言，究竟是立國總統瑙塞達的個人意願？中國大陸利用「精準打擊」對520演說施壓？還是背後隱藏更深層的「大國角力」賽局？

李彥秀強調，恐怕真的不是一句「尊重」與「共識」就能輕描淡寫的帶過。台灣要當棋手？還是棋子？繼續「逢中必反」？還是「等距外交」？恐怕才是賴清德與國安外交團隊必須要有的「戰略思維」。