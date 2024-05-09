議員疑市場改建違反程序 柯文哲嗆：當年審預算是白癡

國民黨台北市議員游淑慧追打魚果市場爭議，台北市前市長、民眾黨主席柯文哲今天說，每一筆預算都在議會審查通過，他只想問所有出來講話的議員，「這些預算在審查的時候你們在哪裡？怎麼當年都不講話，現在全部都跳出來了？還是你要跟我說你當年是白痴，現在突然搞清楚了？」

柯文哲在市長任內推動「第一果菜及萬大魚類批發市場改建案」，當初減項招標、後續擴充的方式，遭到質疑圖利中華工程。游淑慧昨天指稱，她去年就曾經質疑違法，工程標案可以減項招標，但是不能影響主要功能，柯文哲為了政績違反程序，導致預算失控。

民眾黨上午舉行「第三波民主改革，519草根行動啟動」記者會，柯文哲會後受訪時表示，果菜魚類市場的每一筆預算，全部都曾經在議會審查通過，「今天所有出來講話的議員，我就直接問一個問題，這些預算在審查的時候你們在哪裡，怎麼當年都不講話，現在全部都跳出來了？還是你要跟我說你當年是白痴，現在突然搞清楚了？」

至於台北市政府前副發言人柯昱安昨天指稱，柯文哲在市長任內多次與威京集團主席沈慶京見面，「待過市長室的人都知道」，柯文哲則駁斥，作為台北市長，每天都見過很多人，不能說曾經見過面的人就是有弊案。

另外，京華城改建案爭議延燒，民進黨立委王世堅昨天以股市名詞比喻，認為柯文哲本來是績優股，但是如今被打成全額交割股，「如果真的被查到有不當利益輸送，就會立刻被下市」，柯文哲聽聞後笑說，自己根本沒有買股票，所以聽不懂他在講什麼，難道是王世堅本人要進場。

媒體詢問，經濟部長王美花聲稱沒有缺電，而是台灣能源配置的問題，柯文哲直言，「有沒有缺電，其實問業者最知道」，不如去問工業總會的所有理監事，外國企業要到台灣投資，最常問台灣的電力是否夠用，這是新任政府不可迴避的問題，「停電不是缺電、跳電不是缺電，相關梗圖都已經被做爆了」，因此不想再評論王美花的談話。

有關行政院會今天擬通過打詐新法，柯文哲則說，很多事情早就該做，「不過比完全不做好，希望他們有成績，喊口號不能改變這個國家」。