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口罩令解除遭疑與520有關 薛瑞元：專家會議決定

中央社／ 台北9日電

口罩令19日將全面解除，但外界質疑為何在新政府520就職前開放。衛生福利部長薛瑞元今天受訪表示，這是傳染病防治諮詢會決定，但在新總統上任前把Covid-19的相關措施結束，應該是不錯的選擇。

衛福部疾管署昨天宣布，19日起醫療機構、老人福利機構從強制佩戴口罩調整為建議配戴。醫師提醒，若身體不舒服、或者是高風險族群，到醫院或人潮密集處，還是建議戴口罩。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天審查再生醫療法、再生醫療製劑條例草案，薛瑞元於會前接受媒體訪問。

媒體詢問，口罩令將於19日解除，為何要在準總統賴清德就任前一天開放。

薛瑞元表示，口罩令解除是傳染病防治諮詢會決定，但在新總統上任前，衛福部把Covid-19的相關措施結束，應該是不錯的選擇。

媒體詢問，腸病毒將迎來感染高峰，但口罩令即將解除，是否可能加重影響。

薛瑞元表示，腸病毒是透過接觸、物體傳染，並非藉由空氣傳染，這兩者不相衝突。

媒體也詢問，衛福部是否下週就會公布特定醫療技術檢查檢驗醫療儀器施行或使用管理辦法（特管辦法）規範的癌症治療成效。

薛瑞元表示，過去公布治療成效確實有困難，一來時間太短，且評估癌症成效有困難，雖然特管辦法執行5年，但並非每個案子都有5年執行時間。

薛瑞元表示，下週公布的方向著重在治療方式、案件數以及存活中位數，若再生醫療雙法通過，將逐步蒐集療效的資料，並進一步調整公布資料。

口罩 薛瑞元 衛福部

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