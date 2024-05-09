台美貿易倡議談判 江啟臣籲國會實質監督

立法院副院長江啟臣今天表示，台美21世紀貿易倡議第二階段實體談判從去年8月至今，已分別在華府、台北進行，但立法院開議至今，行政機關從未向立法院報告內容，也未舉辦公聽會，未遵守立法院做成的決議。

江啟臣辦公室今天發布新聞稿指出，去年立法院審查台美21世紀貿易倡議時，時任國民黨立委的江啟臣提案附帶決議，要求行政院各相關部會進行後續談判及簽署前，應徵詢國會意見或舉辦公聽會，徵詢學者專家及相關業者的意見。

江啟臣表示，台美21世紀貿易倡議第二階段實體談判從去年8月至今，已分別在華府、台北進行，但行政機關從未向立法院報告談判進度、談判方針及內容，也未舉辦公聽會、徵詢學者專家及相關業者意見，顯未遵守立法院附帶決議的要求。

江啟臣指出，台美21世紀貿易倡議是台美貿易談判的里程碑，是台美關係的大躍進，協定內容涉及多項領域合作，美國國會對此協定談判高度重視，不只希望知道談判結果，對台灣政府、利害關係人代表的立場與態度，皆希望能有了解，以行使其對行政部門的監督職責，落實美國憲法三權分立監督制衡精神。

江啟臣表示，反觀台灣行政部門，對於國會監督、民間參與採取被動態度，縱使去年立法院通過附帶決議，仍不見行政部門有任何主動積極作為。第二階段已經過兩次實體談判，遲遲等不到行政部門召開公聽會，立法院開議已久，至今也未見行政部門到立法院報告說明談判進度，及對各議題的談判方針及內容。

江啟臣指出，第二階段的談判議題涉及農業、勞動及環保，行政院必須在更多談判議題上做出說明及社會溝通。他認為，現在是看守內閣，不宜做成重大的決策，但卻是為下一任政府施政協助廣徵民意的最好時機，行政院應利用政府交接前的時間，密集於各縣市、對各相關產業召開公聽會，收集民意，作為下一任政府談判的參考依據。

江啟臣表示，台美21世紀貿易倡議是台美關係堅若磐石的具體表現，台美關係除是理念相近夥伴，也是民主同盟關係，落實國會監督，深化民間參與是台美雙方長期以來共同彰顯的理念與精神。

江啟臣指出，呼籲行政機關應切實遵守立法院做成的附帶決議，對於目前進行中的第二階段談判，應儘速、積極舉辦公聽會，徵詢學者專家及相關業者意見，讓民間意見於談判過程中可以充分反應及表達，談判過程公開透明，談判結果可受公評。