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陳佩琪提早退休參選台北市長？ 柯文哲：想像力太可怕

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲日前出席感恩小草回顧暨木可新品發表會，立委黃珊珊（左起）、柯文哲、陳佩琪、立委黃國昌一同出席。記者曾原信／攝影
民眾黨主席柯文哲日前出席感恩小草回顧暨木可新品發表會，立委黃珊珊（左起）、柯文哲、陳佩琪、立委黃國昌一同出席。記者曾原信／攝影

台北市立聯合醫院醫師陳佩琪前天宣布提早退休，有媒體人推測下一步將參選台北市長或民眾黨主席，陳佩琪的丈夫、民眾黨主席柯文哲今天說，台灣的政論節目就是要聳動，「我只能說想像太可怕」，當然不能反對太太退休，陳佩琪是很獨立自主的女性。

陳佩琪前天在臉書發文表示，自己即將在9月底提早退休，目前已經著手辦理相關手續，「不是什麼人生規劃，就只是個人的醫療專業和行政能力現在已不符合北市衛生局的要求」，媒體人黃揚明昨天在政論節目指稱，相信過兩天就會有人說，陳佩琪要選台北市長，或者是接下民眾黨主席。

民眾黨上午舉行「第三波民主改革，519草根行動啟動」記者會，柯文哲會後受訪時表示，他當然不能反對陳佩琪退休，自己也知道台灣的醫療體系，「如果是我就會比較務實地說，這個可行不可行，考慮到成本效益、效率等問題」，不過執政者常常忘掉這些東西，只是一味地要求部下怎麼做，而沒有考慮到實際執行的困難。

柯文哲說，台灣的政論節目就是要聳動，「陳佩琪要接黨主席、參選台北市長，我只能說想像太可怕，只能這樣回答」，陳佩琪雖然是他的太太，不過長期以來大家都知道，對方是一位非常獨立自主的女性，自己也時常開玩笑地說，「她是我們家錢賺最多的，所以講話最大聲」，該言論僅代表某一位國民的言論。

另外，台灣民意基金會昨天發布最新民調，民眾黨支持度僅有18.6%，柯文哲則表示，民調本來就高高低低，都在統計誤差範圍之內，政黨是一個品牌，需要長期經營，這個大家都知道，「民調多1、2%，其實不用太在意」，現在要的是長期趨勢，「民眾黨從成立到現在，看走勢是一直在上升，我們每天都鼓勵自己要繼續努力下去。」

柯文哲 民眾黨 陳佩琪

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