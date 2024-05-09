試用8成薪挨批 藍控林靜儀、洪宗楷帶風向抹黑

國民黨立委牛煦庭等日前提修勞基法，主張試用期正式法制化，起初因給予8成薪，引發議論。國民黨立委吳宗憲今與台北市議員詹為元舉行記者會，吳宗憲直指行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷、準衛福部政務次長林靜儀等綠營高官，是近期許多假訊息的源頭，帶頭針對近期的勞基法修正案進行認知作戰、攻擊在野黨。

詹為元表示，林靜儀任立委時，曾擔任立法院衛環委員會召委，當時民進黨在衛環及經濟委員會共有19席，遠高於國民黨的9席，但在審查一例一休勞基法修正草案時竟只有9張有效票，不敵國民黨與時代力量聯手的10票，林靜儀竟坦承是大家「太散漫」。詹為元表示，林靜儀這個當初的「勞權殺手」，如今出來吶喊「目前勞基法不允許試用期」，證實她當初真的不在乎勞權。

詹為元也駁斥洪宗楷向媒體宣稱「現行勞基法根本不允許試用期規定」、「恐讓就業環境走退路，重演前總統馬英九『22K惡夢』」等，詹說，這些全都是錯誤訊息、標準的認知作戰，網路上許多1450的進攻手法都跟以上兩人的論述一樣。

詹為元強調，試用期目前是存在的，從某人力銀行的網站上看，還有非常多的「試用期職缺」，按兩位高官的說法，這都是違法，現在為何不辦？

吳宗憲說，洪宗楷、林靜儀等綠營高官是在進行認知作戰，刻意要用「試用期」來打擊在野黨。依據行政院勞委會（勞動部前身）函釋：勞資雙方自由約定合理之試用期，非法所不容。試用期在勞基法訂定前即存在，勞基法不曾禁止，也僅有「試用期間不得超過40日」規範。請綠營正視試用期實際上就是存在，「難道讓弱勢的勞工給予法制化的協助，這是民進黨不願做的？就是要當一個『資進黨』？」

吳宗憲反駁「勞工薪水打8折」、「藍委修法讓勞工回到22K」謠言，最低工資現為2萬7470元、每小時基本工資調整為183元，試用期低於基本工資，或回到22K根本不可能。至於是否產生所謂定錨效果，吳宗憲反問，難道基本工資不會？這就代表不應該立法規定基本工資時薪嗎？請執政黨不要看顏色，用道德綁架的語言扣帽子。

吳宗憲喊話準勞動部長何佩珊出來面對，台灣到底有無試用期，也請帶風向做認知作戰的洪宗楷下台，也會持續監督未上任的林靜儀，嚴禁惡意誤導民眾認知，藉職位帶風向。