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駐立陶宛代表處改名？ 吳釗燮：不會被改也不接受

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
外交部部長吳釗燮。圖／聯合報系資料照片
外交部部長吳釗燮。圖／聯合報系資料照片

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）7日在立陶宛大選前再度重申，認為台灣代表處應循國際標準，將「台灣」更名為「台北」，以穩定與中國的關係。外交部吳釗燮強調，我國與立陶宛之間的關係不會有問題，代表處不會被改名。

我國於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）以「駐立陶宛台灣代表處」為名設處，引發中國大陸的不滿，也引發立陶宛國內的爭論。對於立陶宛總統的言論，吳釗燮今接受廣播節目專訪，先是說，立陶宛總統講過幾次不太一樣的話，並強調，我立陶宛代表處的名稱是依照兩國之間的協議命名，就算立國要改，也必須與我國協商。他指出，目前立陶宛尚未做出這樣的要求。

吳釗燮說，選舉期間會出現各式各樣的言論，並認為，就算立陶宛要與我國重簽原來的協議，我方也不會接受。吳釗燮也說，立陶宛是內閣制，非總統制國家，今年8月會再進行國會的選舉，之後才會形成新的政府，目前看起來反對黨獲勝的機率比較高，而反對黨相對力挺台灣。

吳釗燮最後強調，我方跟立陶宛之間的關係沒有問題，我方的代表處不會被改變。

吳釗燮 外交部 立陶宛

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