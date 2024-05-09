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NCC人事卡關影響新iPhone？ 藍委轟：賴清德重提人選別情勒

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片

國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員人事遭封殺，NCC副主委、發言人翁柏宗昨說，若新任委員無法順利提名過關、屆時人數不足、委員會議恐怕不能運作，iPhone 16、17等新機的型式認證將無法審查。國民黨立委許宇甄表示，NCC不要拿iPhone16審驗時程，作為蔡英文總統、準總統賴清德迫於媒體大亨壓力，不當提名人選的遮羞布。

許宇甄說，只要賴清德更換適格且專業的人選，國民黨團就會將NCC人事同意權放入議案審查。NCC不要裝傻充愣，當起恐怖情人，以iPhone 16審驗時程情緒勒索國人，以此綁架威脅立法院，國民黨團不是塑膠做的，不會懼怕NCC的權勢淫威。

許宇甄指出，兩周前媒體報導，有媒體大亨強力關說護航，直接欽點NCC主委，讓原定人選被翻盤，準行政院副院長退出提名小組，原應獨立的行使職權的機關，卻變成媒體大亨的小弟、看門犬，是權力使人腐化，還是墮落的人容易受權力吸引？國民黨團絕不允許財團公然介入NCC人事安排，若不替換爭議人選，國民黨團就會不同意排案審查，NCC乾脆改名叫「髒兮兮」。

許宇甄認為，NCC主委被提名人除了爭議大，還是媒體大亨指定，他完全不適任。這幾年NCC的社會信任徹底崩解，現任者不願離開還要升官，是得了官癌？還是患了權力毒癮戒不了？像極了急欲抓權的病態者，緊抓iPhone 16審驗時程當救命稻草，想方設法的要續留NCC當主委，權力的春藥真有這般迷人？腐敗來自掌權者的不公，權力會促使個人聚焦於自己的利益而無視他人，過去幾年，NCC 踐踏獨立機關專業，獨厚「綠友友」，處事不公，甚至還有卸任的NCC委員竟當起詐騙集團門神，造成近年詐騙案件、詐騙金額一年比一年高，NCC擺爛、放水一點也不公正，真的可以考慮整個廢了。

許宇甄強調，NCC副主委不要內行裝外行，你們自己曾公告解釋iPhone 審驗時間只需要5天，而且負責審驗的是相關業務單位，委員會只是負責蓋章，只要賴清德趕緊提出「中立、客觀、專業、無意識型態」的新人選，縱使要立法院7月下旬加開臨時會審查也沒問題，如果賴清德仍舊要讓濫竽充數，抓著爭議人選不放，執意跟在野黨對著幹，不願重新提名，造成NCC委員出現缺額無法開會，這樣害大家沒有iPhone 16可以用的人就是賴清德。

NCC 國民黨 賴清德

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