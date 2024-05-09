520再遇突襲式斷交？ 吳釗燮：短期沒問題、長期有疑慮

520總統就職典禮即將舉行，目前是否有斷交警訊？外交部長吳釗燮今接受廣播節目訪問時表示，應該是不會，並強調說，我國與邦交國之間短期內沒有任何問題。

2024總統大選結束不到兩日，我原太平洋友邦諾魯隨即宣布與我國斷交，轉與中華人民共和國建交，被稱為是「突襲式」斷交。520總統就職典禮在即，是否再度出現斷交警訊？吳釗燮今接受專訪時說，外交部最近固定檢視我們的邦交國，我們的邦交沒有問題。

不過，吳釗燮表示，看到中國大陸的作為，外交部仍感到憂心，在邦交上可能出現長期的問題，一來是有邦交國長期處於動亂狀態，需要聯合國的協助，雖然兩國邦交目前沒有問題，但長遠來說可能有疑慮；二來，吳釗燮也指出，中國大陸現階段不斷透過我某邦交國的鄰國進行滲透，製造邦交國內部的紛擾，也有長期的隱憂。

不過對於520就職典禮會不會再遇到突襲是斷交，吳釗燮強調，邦交短期之內沒有任何的問題，應該是不會出現這樣的狀況。