快訊

鐘點費漲但只多30元 兼任師自嘲：可多吃便當免淪街友

被爆與角頭吃魚翅宴！北市警局長張榮興「這樣解釋」

女工程師Firefox開7470個分頁「失手關掉」哭喊再也開不了！網曝1招救回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

在野立委18日登太平島行程曝光 周五立院表決完就出發

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
立法院外交及國防委員會將考察太平島，已有廿名國民黨與民眾黨立委報名參加。圖／漁業署提供
立法院外交及國防委員會將考察太平島，已有廿名國民黨與民眾黨立委報名參加。圖／漁業署提供

立院外交及國防委員會召委馬文君原本預定本月16日率國民黨及民眾黨立委登太平島，由於怕影響立法院17日議案，因而決定延後日期至18日出發。馬文君今天發出國防外交委員會行程通知，將於17日立法院表決完，下午4時25分於立法院群賢樓大樓前集合率隊出發。

立法院外交及國防委員會今天發出「考察南沙太平島防務概況」通知，立委明日下午4時30分從立法院至松山機場後，飛機於下午5時起飛到屏東基地，會先到空勤餐廳聽取工作簡報，晚間留宿在屏東一晚。

根據太平島行程通知指出，立委18日一大早6時從住宿地點搭車到屏東基地後，將聽取國軍氣象簡報及用餐後，大約上午7時從屏東基地，搭運輸機至南沙太平島，航程約3.5小時，抵達太平島後20名立委將到「南疆鎖鑰」國碑前合影，接著視導戰備操演、視察新建碼頭，最後於下午1時從南沙太平島返回屏東基地，約於下午5時30分回到立法院。

目前登記參加的藍白立委約有20名，民進黨則未有立委參加。國民黨有馬文君、江啟臣、徐巧芯、黃仁、鄭正鈐、賴士葆、王鴻薇、羅廷瑋、林思銘、羅智強、翁曉玲、游顥、黃健豪、廖先翔、林沛祥、蘇清泉、邱鎮軍；民眾黨有林憶君、林國成和陳昭姿。

太平島 立法院

延伸閱讀

美方壓力如影隨形 藍白立委登不登太平島步步為營

徐巧芯曝援烏限買台醫材外交部喊告 馬文君：捷克早公開

幕後／藍委突取消太平島考察 馬文君擬改至5月18日出發

馬文君質疑廠商騙國防部標案挨告妨害名譽 北檢處分不起訴

相關新聞

若北京奪取台積電 美商務部長雷蒙多：對美國經濟絕對是毀滅性

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）8日在眾院撥款委員會商務小組聽證會表示，中國大陸侵略台灣、奪取台積電，之...

520再遇突襲式斷交？ 吳釗燮：短期沒問題、長期有疑慮

520總統就職典禮即將舉行，目前是否有斷交警訊？外交部長吳釗燮今接受廣播節目訪問時表示，應該是不會，並強調說，我國與邦交...

在野立委18日登太平島行程曝光 周五立院表決完就出發

立院外交及國防委員會召委馬文君原本預定本月16日率國民黨及民眾黨立委登太平島，由於怕影響立法院17日議案，因而決定延後日...

駐立陶宛代表處改名？ 吳釗燮：不會被改也不接受

立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）7日在立陶宛大選前再度重申，認為台灣代表處應循國際標準，將「台灣」更名...

試用8成薪挨批 藍控林靜儀、洪宗楷帶風向抹黑

國民黨立委牛煦庭等日前提修勞基法，主張試用期正式法制化，起初因給予8成薪，引發議論。國民黨立委吳宗憲今與台北市議員詹為元...

NCC人事卡關影響新iPhone？ 藍委轟：賴清德重提人選別情勒

國家通訊傳播委員會（NCC）新任委員人事遭封殺，NCC副主委、發言人翁柏宗昨說，若新任委員無法順利提名過關、屆時人數不足...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。