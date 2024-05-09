在野立委18日登太平島行程曝光 周五立院表決完就出發

立院外交及國防委員會召委馬文君原本預定本月16日率國民黨及民眾黨立委登太平島，由於怕影響立法院17日議案，因而決定延後日期至18日出發。馬文君今天發出國防外交委員會行程通知，將於17日立法院表決完，下午4時25分於立法院群賢樓大樓前集合率隊出發。

立法院外交及國防委員會今天發出「考察南沙太平島防務概況」通知，立委明日下午4時30分從立法院至松山機場後，飛機於下午5時起飛到屏東基地，會先到空勤餐廳聽取工作簡報，晚間留宿在屏東一晚。

根據太平島行程通知指出，立委18日一大早6時從住宿地點搭車到屏東基地後，將聽取國軍氣象簡報及用餐後，大約上午7時從屏東基地，搭運輸機至南沙太平島，航程約3.5小時，抵達太平島後20名立委將到「南疆鎖鑰」國碑前合影，接著視導戰備操演、視察新建碼頭，最後於下午1時從南沙太平島返回屏東基地，約於下午5時30分回到立法院。

目前登記參加的藍白立委約有20名，民進黨則未有立委參加。國民黨有馬文君、江啟臣、徐巧芯、黃仁、鄭正鈐、賴士葆、王鴻薇、羅廷瑋、林思銘、羅智強、翁曉玲、游顥、黃健豪、廖先翔、林沛祥、蘇清泉、邱鎮軍；民眾黨有林憶君、林國成和陳昭姿。