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影／「獨佈天下」？賴清德520之路 兩岸關係、能源供給成挑戰

聯合報／ 記者潘姣琪王彥鈞董子誠／台北即時報導
準總統賴清德將於520就任，內閣名單底定，核心職位幾乎都由當初協助賴清德的競選小組人馬選出，台灣大學政治系教授左正東表示，賴清德如何在就職演說及日後表現上，讓大家相信他有穩定兩岸的能力非常重要。記者董子誠設計
準總統賴清德將於520就任，內閣名單底定，核心職位幾乎都由當初協助賴清德的競選小組人馬選出，台灣大學政治系教授左正東表示，賴清德如何在就職演說及日後表現上，讓大家相信他有穩定兩岸的能力非常重要。記者董子誠設計

準總統賴清德將於520就任，內閣名單底定，核心職位幾乎都由當初協助賴清德的競選小組人馬選出，包含準行政院長卓榮泰、準行政院副院長鄭麗君、準總統府秘書長潘孟安等等，當中最引發外界關注的，就是攸關兩岸和平發展、國際友邦關係的國防與外交單位，外交部長吳釗燮，將接任國安會秘書長一職，而吳釗燮原先的位置，則由擁有獨派色彩的現任總統府秘書長林佳龍來接棒。

對於兩岸敏感議題，國民黨立委陳玉珍表示，吳釗燮對陸態度強硬，戰狼派的作風恐將導致兩岸關係惡化，並表示許多部級單位在對陸交流都採支持與開放態度，但或許到了國安層級這一切都會變調，因此她對未來兩岸關係感到悲觀。台灣大學政治系教授左正東也表示，賴清德如何在就職演說及日後表現上，讓大家相信他有穩定兩岸的能力非常重要，至於國防部長將由現任國安會秘書長顧立雄來接任這件事，也引發外界質疑「文人監軍」的可靠性，對此左正東認為，顧立雄的挑戰在於是否能與國軍保持良好互動，如果出現爭議是否能了解國軍的重要性，而不是把國軍弟兄視為麻煩，這些都是很大的學問與挑戰。

內閣名單從公布至結束，一直受到外界高度檢視，卓榮泰將執掌行政院大旗，也遭到質疑並沒有地方行政經驗，或許難以成功領導各部會，對此民進黨立委李坤城則認為，卓榮泰的長處就在於調和鼎鼐，過去民進黨在立院席次過半，現今則是藍、綠、白三強鼎立，如果要通過預算、法案，就會需要透過卓榮泰來做溝通，也希望外界不要在新內閣還未上任前就批評攻擊，更表示「他真的做得不好的話，那不用在野黨，民進黨也會有意見」。

新政府即將上路，民生議題的諸多挑戰待解，其中最重要的就是用電問題，對此卓榮泰不久前表示，新內閣將以穩定供電為目標，打造行動與創新兼具的「AI內閣」，但諷刺的是話音剛落不久，就發生全台多起無預警停電的事故，民進黨主張非核家園、2050年要達到淨零碳排的能源政策也再一次受到考驗。陳玉珍質疑賴清德不敢面對錯誤的能源政策，導致五缺問題難解，希望新政府能勇敢面對問題，而非用口號治國。

內閣 賴清德 520

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