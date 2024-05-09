金門盼不到陸客 管碧玲：盼國人看清陸強勢路線

中國大陸文旅部日前宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，但金門仍不開放，國民黨金門籍立委陳玉珍直指，「金廈海上波瀾、兩岸餘波蕩漾不止」。海委會主委管碧玲今天表示，希望國人能夠團結看清中國的強勢路線。

立法院內政委員會今天繼續審查行政院函請審議「海洋保育法草案」等案，管碧玲會前接受媒體聯訪。

針對陳玉珍直指大陸未開放陸客到金門旅遊和金廈海域衝突有關，管碧玲表示，她想跟大家分享一下看問題的角度，中國在一個很強勢的路線當中，包括加強巡查釣魚台、南海、台海，包括金廈海域，那是一個整體的局勢，全世界都在因應新情勢。

管碧玲說，他希望國人也能夠團結在一起，來看整體的局勢；至於個案的部分，政府都一直在努力。她強調，中國是三海連動，有一致的路線。有關於台海也好、金廈海域也好，政府都依法應處。